未來事件交易所立委滿意度預測 民進黨這兩人吊車尾！

立委滿意度預測倒數第2名的民進黨立委邱議瑩曾因搶國民黨麥克風時，遭國民黨立委許淑華一掌推打（中背影者）。（本報系資料照片）

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中時電子報
民進黨立委林靜儀（左圖）和民進黨立委邱議瑩（右圖）包辦倒數兩名。（本報系資料照片）

未來事件交易所進行的「第九屆立委滿意度預測」，截至25日為止，國民黨立委蔣萬安、民進黨立委林淑芬同樣以$63的價格暫居第一。民進黨立委林靜儀則以$18的價格暫吊車尾，民進黨立委邱議瑩以$18.91倒數第2名。

民進黨立委何欣純滿意度倒數前3名、國民黨立委王育敏倒數前4名、民進黨立委段宜康倒數前5名。

暫居第一的國民黨立委蔣萬安，在審查《勞基法》修正草案一「站」成名，國民黨拱他代表出馬競選台北市的聲音也漸大，聲勢水漲船高。被稱為「民進黨唯一(最後)的良心」，則是少數進入前十名的綠委之一。

而暫吊車尾的民進黨立委林靜儀在4日初審《勞基法》部分條文修正草案時，擔任召委，曾因要求發言時間僅能4分鐘加2分鐘遭質疑不合理，臉書還因此遭洗板。倒數第2名的民進黨立委邱議瑩在《勞基法》修法期間，酸「太陽花崩潰」引發爭議，誤指勞團撥放錄音帶，更引發批評聲浪。

「第九屆立委滿意度預測」是從11月13日到2020年1月31日，列入各政黨的區域和不分區立委，來行滿意度預測。若價格越接近$100，表示預測對象越可能連任，滿意度越高，相反的，若價格越接近$0，表示預測對象越有可能連任失敗或遭罷免。

網友對此回應說：「這個有準耶！」「墊底瑩」「王xx前10有問題新幹話王得主。」

(中時電子報)

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