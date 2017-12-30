衛武營啟用前開放參觀 葡萄園式音樂廳長這樣

2017年12月30日 06:06 中時 林宏聰 、 王錦河

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）可配合各類型音樂演出的特性調整高度和角度，將最符合欣賞需求的聲音傳到觀眾的耳朵，360度的觀眾席設計環繞著舞台，使聽眾能距離舞台更近，親炙演奏家的舞台魅力。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）可配合各類型音樂演出的特性調整高度和角度，將最符合欣賞需求的聲音傳到觀眾的耳朵，360度的觀眾席設計環繞著舞台，使聽眾能距離舞台更近，親炙演奏家的舞台魅力。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）可配合各類型音樂演出的特性調整高度和角度，將最符合欣賞需求的聲音傳到觀眾的耳朵，360度的觀眾席設計環繞著舞台，使聽眾能距離舞台更近，親炙演奏家的舞台魅力。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）可配合各類型音樂演出的特性調整高度和角度，將最符合欣賞需求的聲音傳到觀眾的耳朵，360度的觀眾席設計環繞著舞台，使聽眾能距離舞台更近，親炙演奏家的舞台魅力。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）可配合各類型音樂演出的特性調整高度和角度，將最符合欣賞需求的聲音傳到觀眾的耳朵，360度的觀眾席設計環繞著舞台，使聽眾能距離舞台更近，親炙演奏家的舞台魅力。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，造價800萬，圖中為管風琴演奏操控台。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，造價800萬，上方為一部分管風琴。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，現場特邀中提琴家富澤直子（中）和小提琴家張群（左）及陳人瑋（右）現場演奏以示範音樂廳完美聲響。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，現場特邀嫁來台灣多年並說得一口流利中文的中提琴家富澤直子（如圖）現場演奏，示範音樂廳完美聲響。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，包括國家表演藝術中心董事長朱宗慶（中）、文化部次長楊子葆（前排右三）、高雄文化局長尹立（前排右）、衛武營準藝術總監簡文彬（前排左三）、衛武營籌備處主任盧本善（前排左）等人士一同與會聆聽聲響效果。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）可配合各類型音樂演出的特性調整高度和角度，將最符合欣賞需求的聲音傳到觀眾的耳朵，360度的觀眾席設計環繞著舞台，使聽眾能距離舞台更近，親炙演奏家的舞台魅力。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，包括國家表演藝術中心董事長朱宗慶（中）、文化部次長楊子葆（前排右三）、高雄文化局長尹立（前排右）、衛武營準藝術總監簡文彬（前排左三）、衛武營籌備處主任盧本善（前排左）等人士一同與會聆聽聲響效果。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，共2000座席，設有9085支管風琴為亞洲最大，天花板垂掛可升降式音響反射板（上）可配合各類型音樂演出的特性調整高度和角度，將最符合欣賞需求的聲音傳到觀眾的耳朵，360度的觀眾席設計環繞著舞台，使聽眾能距離舞台更近，親炙演奏家的舞台魅力。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀衛武營表演廳，共有470座席，主要作為小型室內樂、獨奏等表演類型使用，型態上是傳統鞋盒型音樂廳的轉化。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀衛武營表演廳，共有470座席，主要作為小型室內樂、獨奏等表演類型使用，型態上是傳統鞋盒型音樂廳的轉化。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀衛武營表演廳，共有470座席，主要作為小型室內樂、獨奏等表演類型使用，型態上是傳統鞋盒型音樂廳的轉化。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀衛武營表演廳，共有470座席，主要作為小型室內樂、獨奏等表演類型使用，型態上是傳統鞋盒型音樂廳的轉化。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，眾人參觀衛武營主建築榕樹廣場。（王錦河攝）

衛武營29日邀請20位高雄各級音樂班學生參觀台灣首座採「葡萄園式」觀眾席設計的音樂廳，眾人在衛武營主建築榕樹廣場一同合影。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日演出期間，衛武營主建築榕樹廣場設置5組「新生代互動影音裝置藝術展」作品，吸引民眾徜徉其間參觀。（王錦河攝）。

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日演出期間，衛武營榕樹廣場也展出「新生代互動影音裝置藝術展」，圖為作品《螢光漂流》，透過現場環境聲音 的大小讓榕樹間的螢火蟲忽大忽小，做為聲音傳遞情感的媒介，讓螢光漂流於場域內。（王錦河攝 ）

衛武營準藝術總監簡文彬（如圖）29日介紹衛武營4個廳院的相關位置圖。（王錦河攝）

高雄衛武營國家藝術文化中心基地面積9.9公頃、建物面積3.3公頃、總園區面積47公頃，總建設經費約106億元台幣，由荷蘭建築師Francine Houben設計，外觀以蝠魟、榕樹園、港灣等意象設計。室內共4個演出院廳包括歌劇院2260座席、音樂廳2000座席、戲劇院1254座席、表演廳470座席，4廳院總計約6000座位。工程一再延宕施工長達7年，終於在今年10月竣工，明年10月將正式開館試營運。圖為2017年3月29日當時仍在施工中的衛武營主建築（中），外觀宛若俗稱魔鬼魚的蝠魟造型，悠遊於港都。（王錦河攝）

高雄衛武營國家藝術文化中心基地面積9.9公頃、建物面積3.3公頃、總園區面積47公頃，總建設經費約106億元台幣，由荷蘭建築師Francine Houben設計，外觀以蝠魟、榕樹園、港灣等意象設計。室內共4個演出院廳包括歌劇院2260座席、音樂廳2000座席、戲劇院1254座席、表演廳470座席，4廳院總計約6000座位。工程一再延宕施工長達7年，終於在今年10月竣工，明年10月將正式開館試營運。圖為2017年3月29日當時仍在施工中的衛武營主建築（中），外觀宛若俗稱魔鬼魚的蝠魟造型，悠遊於港都。（王錦河攝）

高雄衛武營國家藝術文化中心基地面積9.9公頃、建物面積3.3公頃、總園區面積47公頃，總建設經費約106億元台幣，由荷蘭建築師Francine Houben設計，外觀以蝠魟、榕樹園、港灣等意象設計。室內共4個演出院廳包括歌劇院2260座席、音樂廳2000座席、戲劇院1254座席、表演廳470座席，4廳院總計約6000座位。工程一再延宕施工長達7年，終於在今年10月竣工，明年10月將正式開館試營運。圖為2017年3月29日當時仍在施工中的衛武營主建築（中），外觀宛若俗稱魔鬼魚的蝠魟造型，悠遊於港都。（王錦河攝）

高雄衛武營國家藝術文化中心基地面積9.9公頃、建物面積3.3公頃、總園區面積47公頃，總建設經費約106億元台幣，由荷蘭建築師Francine Houben設計，外觀以蝠魟、榕樹園、港灣等意象設計。室內共4個演出院廳包括歌劇院2260座席、音樂廳2000座席、戲劇院1254座席、表演廳470座席，4廳院總計約6000座位。工程一再延宕施工長達7年，終於在今年10月竣工，明年10月將正式開館試營運。圖為2017年3月29日當時仍在施工中的衛武營主建築（中），外觀宛若俗稱魔鬼魚的蝠魟造型，悠遊於港都。（王錦河攝）

高雄衛武營戲劇院旁的樓梯迴廊，充滿光影設計之美。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀和30多分鐘的演唱光影秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。22日衛武營光雕秀首演，絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，暗夜中盡展衛武營宛若魔鬼魚般的圓弧曲線姿影，吸引大批群眾席地而坐草坪上觀賞。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀和30多分鐘的演唱光影秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。22日衛武營光雕秀首演，絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，暗夜中盡展衛武營宛若魔鬼魚般的圓弧曲線姿影。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。20日夜間光雕秀測試，絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，秀出榕樹園主視覺意象，暗夜中盡展衛武營魔鬼魚般的圓弧曲線姿影，宛若外星戰艦降臨地球。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。20日夜間光雕秀測試，絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，秀出榕樹園主視覺意象，暗夜中盡展衛武營魔鬼魚般的圓弧曲線姿影，宛若外星戰艦降臨地球。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。20日夜間光雕秀測試，絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，秀出榕樹園主視覺意象，暗夜中盡展衛武營魔鬼魚般的圓弧曲線姿影，宛若外星戰艦降臨地球。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。22日衛武營光雕秀首演，絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，暗夜中盡展衛武營宛若魔鬼魚般的圓弧曲線姿影，吸引大批群眾席地而坐草坪上觀賞。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。22日光雕秀首演當晚絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，秀出榕樹園主視覺意象，暗夜中盡展衛武營魔鬼魚般的圓弧曲線姿影，演出結束散場時仍有許多民眾靠近主建築觀賞拍照，繼續欣賞這優美景象。（王錦河攝）

「The First Seeds榕樹下的記憶」衛武營影音光雕秀11月22至26日一連5天每晚7、8、9點在高雄衛武營南面戶外劇場演出約12分鐘光雕秀，這是2017亞洲最大型的劇院外牆多媒體影音光雕投影演出，共使用18台投影機和48盞多彩燈光在衛武營南面寬223米、高39米的建築主體呈現立體視效。22日光雕秀首演當晚絢麗多變的立體投影將衛武營南面主建築映照得璀璨耀眼，秀出榕樹園主視覺意象，暗夜中盡展衛武營魔鬼魚般的圓弧曲線姿影，演出結束散場時仍有許多民眾靠近主建築觀賞拍照，繼續欣賞這優美景象。（王錦河攝）

衛武營國家藝術文化中心預計明年10月開幕，目前正進行細部調教、測試工作，營運推動小組配合文化部體驗教育計畫，與高市教育局合作，29日首度邀請20位國中小音樂班學生，參觀全台唯一葡萄園式座席音樂廳，親身感受頭頂反響板升降對聲音造成的變化，小朋友們聽得入迷，直說很期待明年正式開幕，要和爸媽一起來欣賞國際級演出。

衛武營準藝術總監簡文彬說，他小時候讀音樂班時，台北兩廳院已開幕，走進音樂廳，所有設備就是完全設置好的樣子，這次利用衛武營工程收尾機會，將表演廳、音樂廳幕後運作方式，完整呈現在小朋友面前。

來自高雄市信義國小、鹽埕國小、鳳山國小等10間國中、小學習音樂的學童，受邀成為首批參加衛武營導覽的貴賓，在專業導覽員解說下，他們走進擁有2000席座位、全台唯一葡萄園式音樂廳，親眼觀察9085支音管組合成的亞洲最大管風琴，主辦單位並邀請3位老師現場演奏德弗札克的《弦樂三重奏》，透過可升降式反響板離地17.8公尺、14公尺、9公尺變化，感受不同的樂器聲響效果。

鹽埕國小五年四班學生楊勝凱說，衛武營音樂廳、表演廳設備很好，令他印象深刻，尤其整個衛武營藝文中心建築外觀就像一條魚，很注重生態意識；陽明國中弦樂團成員、三年級學生陳芊涵則說，她買票看過很多表演，衛武營音樂廳的回音與其他場館相當不同，而且擁有超大管風琴，她非常期待正式開幕，很想趕快來衛武營聆聽正式演出。

文化部政務次長楊子葆說，所謂「文化教育體驗」，最重要的概念是「切身」，孩子們必須親眼見證、親耳聆聽，才能體會音樂在不同空間、不同設備條件下的不同效果，恰逢衛武營正在進行場館設備調教、測試、修正，整個過程是絕佳的文化體驗素材，全國也只有高雄衛武營能提供如此難得的學習機會。

衛武營預計2018年10月落成啟用，國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，衛武營將是亞洲非常頂尖的藝文場館，未來規畫的優質節目，可望慢慢將人帶進來，他對此表示樂觀，但也強調藝文消費人口培養非一蹴可及，確實需要花點時間。

衛武營營推小組表示，正式開幕前，還會持續舉辦音樂廳、表演廳導覽活動，將視這次小朋友們參觀後的反應，修正導覽內容，預計明年3月起陸續開放團體預約，主要以學校為單位，並希望是音樂相關科系、音樂班學生來參觀。

(中時)