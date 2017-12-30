12月30日三大報頭版要聞

2017年12月30日 07:37 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

‧蔡總統昨在年終記者會答外媒時，隔空對大陸領導人習近平喊話說，「相信中國大陸領導當局，應是理性決策者，這時對台動武可能性，應不在他現在決策思考裡面，不會視作現階段的選項。」她說，「不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，是全體台灣人民共同的期待，也是我的使命。」

‧蔡英文總統昨日表示，「兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回在過去國民黨威權時代，不相往來的老路」，上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，蔡英文口是心非且變本加厲，透過修改公投法、降低公投門檻、修理統派新黨，露出台獨法西斯統治面孔，導致台海關係愈來愈緊張。

‧教育部公開大專校院校務資訊，外界都把新生註冊率與退場標準畫等號，但據旺旺中時艾普羅民調發現，57.8％受訪者認為應以就業率做為大學退場標準，應以註冊率作退場標準僅32％；另79.9％家長認為，擇校標準在於就業率，可做職涯保障，只有11.8％會考慮註冊率。

‧蔡英文總統昨天與媒體年終茶敘，對於下一任中央銀行總裁的期待，要符合哪些條件？及何時宣布人選？總統表示，央行總裁特質必須「能夠抗壓」，且能夠跟相關部門有好的溝通，包括政府部門或產業，並在維持穩定時更能掌握情勢，讓所做的事情能更有效。

◎旺報

‧2016年10月索馬利亞海盜釋放了綁架將近5年的26名亞裔人質，其中包含台籍輪機長沈瑞章，此營救行動曾引起轟動。時隔一年，聯合國安理會日前在《2383號決議文》提及此事，讚揚負責營救的組織「支持人質夥伴關係」為去年釋放26名海員發揮的作用，也三度讚揚中國對海盜的打擊。

‧12月17日，大陸第二架C919大型客機從上海浦東國際機場第4跑道起飛，2小時後完成預定試飛科目安全返航著陸，顯示C919已進入全面試驗試飛的新里程。根據測試，C919未來將比同型的波音及空中巴士更快、更省油、更環保，在某些複合材料的應用，更是世界首次。

‧大陸第一部「綠色稅制」《環境保護稅法》將於2018年1月1日開始實施，環境保護稅也將開徵，成為大陸的新稅種。台商感嘆大陸環安法規越來越嚴格，幾乎是世界級的，環保稅開徵、環保法規趨嚴均可能增加台商的營運成本，再加上兩岸冷對抗及大陸經商環境改變，儘管有商機，但轉型壓力也大，不轉型的台商退出大陸版圖，態勢漸顯。

‧大陸解放軍火箭軍近期兩次試射新一代彈道飛彈東風-17。飛彈射程約1800至2500公里之間，這是專門為在實際作戰中使用高超音速飛行器設計，不是一種試驗平台，以目前的反飛彈系統難以攔截如此高速的飛行器。

◎工商時報

‧新台幣直直升，第4季升幅達1.53％，包括塑化、鋼鐵、觀光與食品業可望受惠，相對則不利電子等外銷產業，也牽動股市資金移轉，內需產業成資金避風港，包含統一、中鋼、台化、台灣高鐵等13檔受惠股，除基本面、題材面還有法人加碼護身，成為現階段台股焦點。

‧選舉年到，全國公告地價約半數下跌。內政部昨（29日）公告107年各直轄市、縣（市）公告地價及公告土地現值，全國公告地價較前一次105年評定調降3.62％，全國公告土地現值則較106年調降0.83％。六都呈現「雙降」態勢，全國公告地價以宜蘭縣降幅42.41％居冠；而漲幅最大為新竹縣達25.63％。

‧為了給銀行新年全新的開始，金管會主委顧立雄選在2017年最後一個上班日，宣布14家銀行對慶富授信案的缺失懲處，聯貸主辦行第一銀行遭罰1,000萬元，土地銀行及高雄銀行各罰800萬元；台銀及兆豐銀各400萬元，台企銀、華銀、合庫則各罰200萬元，合計8家公股銀行共被罰4,000萬元。

‧全球首創《金融科技發展與創新實驗條例》昨日正式三讀通過！金管會主委顧立雄29日下午召開記者會指出，該條例將營造適合業務發展的友善法規環境，對我國金融科技發展及金融業競爭力提升助益良多，相關子法將在2018年第一季底前出爐，最快第二季可望開始接受業者申請。

(中時電子報)