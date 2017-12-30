25年來最慘重！3歲男孩玩爐火 燒掉紐約公寓12條人命

2017年12月30日 07:28 中時電子報 楊幼蘭

紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）附近一棟公寓周四晚發生死傷慘重的大火，導致包括4名1到7歲的孩童在內，共12人喪生，至今還有4人情況危急。然而，引發這場當地1/4世紀以來最嚴重火災的，卻是一名3歲半男孩。

據法新社報導，紐約市消防局29日說，由於一名3歲半男童在家玩爐火不慎，才引發這場大火。

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）說：「我們發現，火勢是從一樓的廚房開始延燒，是由一名3歲半小男孩玩爐火所引發。但他媽媽一時沒察覺，直到小男孩尖叫，她才警覺。」

喬治（Kenyon George）的女友在這次紐約公寓大火中不幸喪生，令他悲從中來，淚流不止。（美聯社）

男孩的媽媽連忙帶著兩個孩子逃命，但沒關門，讓火竄向樓梯，迅速向上延燒。尼格羅指出，樓梯儼然就像煙囪般，讓火飛速向上竄燒，大家幾乎沒有時間反應。

雖然消防隊才3分鐘就趕抵現場，但對某些人來說，還是太慢了。超過160名消防隊員在現場緊急灌救，但還是花了大約3小時，才控制住火勢。

而在凜冽的寒風中，灌救的水滴在人行道上，隨即結成冰。

淚流不止的住戶說，他們聽到有人大喊，「失火了！失火了！」便倉皇逃出滿是濃煙的公寓。許多人穿著單薄的衣服，站在刺骨的寒風中。

(中時電子報)