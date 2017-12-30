兩岸不會走回威權老路？小英挨轟：比扁時代倒退

2017年12月30日 08:12 中時電子報 謝雅柔

蔡總統、副總統陳建仁昨特別選在中科院與媒體年終茶敘。對於兩岸關係，蔡英文說兩岸關係不會暴走、不會僵住、「也不會走回在國民黨威權時代，不相往來的老路」。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，這種標準不僅做不到「維持現狀」，更比陳水扁時代還要倒退。

總統蔡英文昨天舉行2017年年終媒體茶敘。蔡英文表示，要維持區域和平與繁榮，兩岸關係是一個重要的關鍵，她要請國人同胞請放心，兩岸關係不會暴衝，也不會僵住，也不會走回在國民黨威權時代不相往來的老路。

洪孟楷在臉書指出，兩岸關係從開放探親至今，已經三十年，而當中歷經李登輝、陳水扁、馬英九總統努力、互動，都是為了追求兩岸和平穩定所努力，蔡英文上任一年七個多月讓兩岸凍結、關係宛如冰點，「不思怎麼改進，只知拿過去戒嚴時期相比，這不是倒退、什麼才是倒退呢？」

此外，洪孟楷提及，一年過去看不到施政亮點，只會再拿過去的國民黨救援，馬維拉不夠、連蔣維拉也要拖出來？他說如果總統給人民的印象只剩幹話和夢想，這個領導人還能有什麼期待。

「2017年的開頭，蔡英文總統說要拚經濟」。洪孟楷說現在檢驗後，顯然2017年成績單不合格，而2018年如果蔡總統的期待只退縮到不會回到30年前，洪說這種落後的思維，三十年前就該被淘汰了！

(中時電子報)