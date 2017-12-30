夫見妻褲絲襪破洞疑頭頂綠綠的 控入魔道又告不成反遭休

2017年12月30日 08:15 中時電子報 孫曜樟

北市一對夫妻已婚近30年原家庭幸福和樂，卻因妻子一件絲襪有破洞而破碎，這名人夫在2015年發現妻子一件絲襪靠近「私密處」部位有破洞，而懷疑被戴綠帽，於是在妻車上偷放錄音筆，結果錄到妻與男同事曖昧對話，除向兒說「你媽入魔道」外並離家提告通姦，最後因證據不足妻獲不起訴乃，反提離婚訴訟，士林地院審理後認為兩人無法理性溝通，造成婚姻破綻持續擴大，日前判准兩人離婚，全案可上訴。

人妻在法庭控訴，一家人原本感情融洽，但丈夫前年見她一件褲襪大腿根部有破洞；就開始疑神疑鬼誣指她外遇，雖一再辯解褲襪破洞不是外遇嘿咻造成，據蘋果日報報導，丈夫始終不信，隨後夫還在車上偷放錄音筆，竊錄她與同事開玩笑的對話，此外，丈夫更以言語傷害她，如對兒子說「你媽媽走入魔道」等讓她飽受屈辱，而為維家庭完整不僅與男同事斷絕來往，還安排全家出遊，但夫卻不領情，竟在半年前搬離家還告她通姦。

夫則拿出錄音檔指控妻子和同事對話曖昧，內容包括「我想出這樣…」、「親一個」、「我賣了…5萬」等等，由此可証是妻子出軌在先，且至今毫無悔意也沒有認錯道歉，而自己則是從未背叛婚姻，為捍衛自身權益，他不同意離婚，也請求法官駁回妻子離婚訴求。

全案夫控告妻通姦部分因證據不足；檢予以不起訴處分，民事求償部分則尚在審理，妻提離婚訴訟部分，法官審理後認為，兩人婚姻出現破綻始於妻子疑似出軌行為，但丈夫竊錄對話侵犯隱私，並動輒出言羞辱不貞，又堅持離家、提告，對婚姻破綻持續擴大也負有責任，因此，判准妻子離婚請求，全案仍可上訴。

(中時電子報)