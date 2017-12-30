MLB》馬林魚再賣兩球星？美媒：除非能大賺

2017年12月30日 08:22 中時電子報 蔡銘仁

馬林魚季後拋售球星已經惹出不少風波，現在傳原本被列為非賣品的葉利奇(Christian Yelich)跟瑞爾穆托(J.T.Realmuto)，也被擺上貨架，不過馬林魚這次似乎是學乖了，美媒指出這次馬林魚高層沒有迫切省錢需求，除非有球隊提出讓他們大賺的條件，否則不會同意交易。

馬林魚季後一口氣送走史坦頓(Giancarlo Stanton)等3名球星，共計他們清出約3.4億的團隊薪資空間，現在他們的薪資確實有望如願降到1億美金以下。不過被留下的葉利奇跟瑞爾穆托兩球星可對此頗為不滿，紛紛向高層表達心聲，瑞爾穆托更是要求球隊把他送走。

隨後馬林魚也把兩人放上交易貨架，不過他們想走，難度可能不低。《theScore》記者威爾(Brandon Wile)指出，葉利奇到2021年前年薪4450萬、2020年才成為自由球員的瑞爾穆托明年才剛擁有第一年薪資仲裁權，兩人身價不算太高又僅26歲，馬林魚沒有迫切交易他們的必要。

在這樣的情況下，大聯盟記者弗里沙洛(Joe Frisaro)指出若有球隊想達成交易，就得讓馬林魚大賺一筆。弗里沙洛認為，現在馬林魚還想交易的話，可能會把腦筋動到後援投手齊格勒(Brad Ziegler)跟三壘手普拉多(Martin Prado)身上。

(中時電子報)