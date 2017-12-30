影》元旦連假登場！西部國道實施高乘載管制

2017年12月30日 08:47 中天 吳品儀 中時電子報／ 楊馨 中時電子報／

今為元旦連假首日，高工局預估車流量比平常多1.4倍 (圖／中時資料庫)

元旦3天假期今(30日)開跑，早上6點國道就出現大量車潮，交通部國道高速公路局預估全線車流量達115萬車公里，比平常日多1.2至1.4倍。國道5號上午7點至12點實施高乘載管制，國道每日凌晨0時至5時免收費。

由於元旦假期民眾大多集中在31日晚間參加跨年，並於元旦當天北返，所以公路局在國1北上嘉義系統至后里、國3北上水上系統至大甲間，各交流道之北上入口匝道實施高乘載管制。

元旦連假期間，國道採單一收費，沒有每日20公里免費里程及長途折扣，不過國3新竹系統至燕巢系統有通行費8折優惠；高工局呼籲參加完跨年活動的民眾，基於安全考量請勿疲勞駕駛，避免發生危險。

高乘載管制：

12/30 上午07-12時，南港系統至石碇南下入口，各交流道南下入口匝道。

12/31 上午07-12時，南港系統至石碇南下入口

12/31 下午15-20時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。

1/1 上午09-12時，北上嘉義系統至后里、北上水上系統至大甲，各交流道北上入口匝道。

1/1 下午15-20時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。

匝道封閉管制：

12/30 凌晨0-18時，平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口

1/1 凌晨0-24時，埔鹽系統北上入口及竹南北上入口

(中天)