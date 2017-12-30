為F-35B駐點鋪路 美遣胡蜂號兩棲突擊艦赴日

2017年12月30日 09:14 中時電子報 李靖棠

據美國海軍協會（USNI）報導，繼日前美國陸戰隊高調宣布，考慮亞太與中東地區局勢不穩，擬於明年增派麾下F-35B與C型戰機（F-35 Lightning II）駐防後，巡守亞太的美軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）即將迎來新成員- 胡蜂號兩棲突擊艦（USS Wasp (LHD 1)），離開原駐地珍珠港（Pearl Harbor）前往日本佐世保（Sasebo），接替原來好人理查號（USS Bonhomme Richard）的任務。胡蜂號突襲艦指揮官安德魯上校（Capt. Andrew Smith）表示，「我們的任務，除了為即將到來的F-35B戰機做好準備外，也將協助第七艦隊防衛印度-亞洲-太平洋區域的安全。」

服役於1987年的胡蜂號兩棲突擊艦，由美國密西西比州的英戈爾斯造船廠建造，胡蜂號是該級別的首艘船艦，原是世界上噸位最大的現役兩棲突擊艦，直到新一代的美利堅級兩棲突擊艦（America-class amphibious assault ship）服役後才被取代。能運輸一整支美國海軍陸戰隊遠征部隊的胡蜂號，排水量約為4萬噸，最高時速為22節、最大航程則有9,500海里，能搭載1千名官兵上艦。由於設計從過去的直升機航母脫胎而來，艦載機主要以直升機為主力，包含CH-53E「超級種馬」（Sikorsky CH-53E Super Stallion）、V-22魚鷹式傾轉旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey）和AV-8「獵鷹II式」攻擊機（AV-8 Harrier II）。

美國陸戰隊表示，未來將大量採購F-35B/C型戰機，並將增派駐於亞太與中東地區，穩定當地秩序。（圖/美國太平洋司令部）

美軍陸戰隊表示，未來的軍購計畫將添購353架F-35B與67架F-35C型戰機，將成為未來下一代航母艦艇機，期望最快在2032年以前，替換現役舊型的F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornets）、EA-6徘徊者式電子作戰機（EA-6B Prowler）等現役艦載機。其中特別的是，F-35B型戰機與其他兩款不同，屬於特別的垂直起降型戰機，未來若能順利裝載，勢必能讓美軍在亞太海域的戰力更上層樓，並對於北韓產生更大的嚇阻力。

(中時電子報)