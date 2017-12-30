NBA》這下糗了！裁判報告坦承荷福德走步沒吹

2017年12月30日 09:11 中時電子報 黃及人

備受爭議的火箭與塞爾提克之戰，最後2分鐘裁判報告30日出爐，結果這下子糗大了，因為這份裁判報告指出，「大鬍子」哈登讀秒階段連兩次進攻犯規並非錯判，只是塞爾提克前鋒荷福德在投進致勝球之前，竟然走步在先！

嚴格來說，這份火箭與塞爾提克的裁判報告，簡直像是聯盟自打嘴巴，因為他們堅持哈登最後2次進攻犯規，塞爾提克後衛史馬特處在合理的防守區域，與哈登的身體接觸，也沒影響到哈登的自由移動，事實上真的這樣嗎？

就算堅持哈登進攻犯規沒錯，這份裁判報告竟然坦承讀秒階段漏吹2次塞爾提克走步違例，第1次是在最後10.4秒，史馬特傳給塔圖扣籃之前，就已發生走步，第2次則在最後6.8秒，荷福德在投進致勝球之前，也先走步違例了。

這樣離譜的吹判結果，完全藉由裁判報告告知所有人，這叫輸球的火箭與哈登怎麼吞得下去，因為假如裁判吹了那兩次走步違例，火箭不太可能會遭塞爾提克上演26分誇張逆轉秀，說裁判控制了這場比賽勝負也不過分。

別忘了，這場比賽更離譜的是，竟然全場只有2名裁判執法，就算第3名裁判背部抽筋無法上陣，聯盟竟然也沒預備裁判可用，難怪哈登賽後會怒罵，「這是一場全國直播比賽，怎可能只有2名裁判，太無法接受了！」

(中時電子報)