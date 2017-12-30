台灣若要完成真正轉型正義 孫大千向小英提妙方

警方日前在中山南路獨派人士帳篷內，起出遭砍下蔣公銅像頭部。（李文正翻攝）

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中時電子報

前國民黨立委孫大千稍早在臉書表示，如果割掉蔣中正銅像的頭顱，就能完成台灣轉型正義的話，那麽，蔣中正在天有靈相信也不會太計較，但他說大家都知道，這樣的仇恨是不會平息的。他說如果他是蔡總統，他會去跟砍掉銅像頭顱的老先生說一段話，並表示蔡英文總統若是能夠這樣做，也許台灣才能完成真正的轉型正義，「但是蔡英文總統會嗎？」

北市中正高中校園內蔣公銅像遭斷頭，還噴漆「不移除，不改名，就砍頭」。警方調查後發現主嫌就是之前曾犯下陽明山公園毀損蔣公銅像，企圖燒斷蔣公銅像頭部的台灣建國工程隊成員郭建國（本名郭志剛）。郭向警方表示，「這一切都是為了轉型正義」。

對此，孫大千說這則新聞像是一幅發生在台灣的浮世繪，畫裡的老人站在一顆頭顱面前，老人的眼裡毫無畏懼，他只是說他做了他應該要做的一件事。也就是說，在他心裡，是有另一個聲音在督促他，要他去把他自以為是的正義執行到底。

孫大千表示，如果他是蔡總統，他會跟老先生說，「我希望你和我一起出來跟大家道歉，轉型正義如果只是民進黨版的轉型正義，台灣依然是分裂的，是對立的。現在，我是總統，我剛好有一個可以超越黨派的高度來看此事，藉著這個事件，我們給轉型正義一個提昇，做到連國民黨都沒有期望達到的高度，這樣，對民進黨來說，將會是更有榮耀的提升。你願意嗎？」

孫大千說，蔡英文總統若是能夠這樣做，也許台灣才能完成真正的轉型正義，還原真相，彌合傷口，放下仇恨，重新團結。「但是，蔡英文總統會嗎？」

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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