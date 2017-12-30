台灣之光「氫氧保健」推手！ 友荃董座林文章讓日本捧錢買技術

友荃科技董事長林文章推氫氧保健，氫美氧生機漸獲得肯定。／友荃提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

2014年一篇篇「名醫賣非醫療器材、謊稱氫氧機治百病」的報導，將當時研發廠商友荃科技打到谷底，產品受質疑，造成股價大跌，並種下負面觀感。經過三年後，友荃已走過低潮，一步步重建形象並順利打進保健產品市場，將昔日陰霾釐清，除了榮獲2017年SNQ國家品質標章外，更轉變成讓日本公司都以高價來購買技術授權的優勢。

友荃科技董事長林文章回憶起那段低潮，苦笑說：「實在太苦了！」畢業於高雄應用科技大學工管系的林文章曾在日本金澤大學兼課5年，因為友荃一直都在研發氫氧設備的專業領域內，當時在日本與醫學院合作，共同研究氫氣對人體的幫助時，就開始萌生氫美氧生機的構想。

林文章表示，當時在日本研究實驗之後，回台灣就開始做市場研究開發，開發成功後未正式銷售前，特別請王群光醫師試用，王群光覺得氫美機很好，並肯定其在保健上的效果，就直接簽約表示可以介紹給民眾，當時並非要以醫療器材來販售。

因為氫美機在台灣還未取得醫療器材許可證，導致後續一連串的負面報導，林文章說王群光醫師在短短幾個月就賣出兩三千台，讓氫美機瞬間爆紅，當時別家業者有在賣氫水，才陰錯陽差被有心人檢舉「醫師賣非醫療器材」，又剛好遇到友荃處於轉型期，公司決定將股票下櫃，在雙重打擊之下，才讓公司形象從高處跌到谷底。

林文章進一步談到，氫氧機研發成功後，公司曾正式申請醫療器材，相關單位認為以前從未有類似產品申請，只要不強調療效，可當作一般保健產品販售，卻沒想到因為一場誤會遭到檢舉，氫美機造成了極負面觀感。

「我曾經連員工薪水都發不出來！」林文章笑說，當時王群光原本訂了6000台，但瞬間爆發的負面新聞，產品完全無法出售，再加上股票又下櫃，銀行跟著緊縮資金，他只好不停籌錢，用盡一切方法還錢，那段時間真的非常非常辛苦，慶幸的是很多員工仍不離不棄一起扭轉奇蹟。

如今林文章帶領友荃一步步走回軌道，氫氧技術更受日本青睞，日本更花了3億日幣的權利金買技術授權，同時相關單位也進一步通過氫氣可以應用在醫療上的規範，將該技術用在有關抗癌方面，更發表在國際醫療期刊。這些改變讓林文章不得不自信滿滿地說，以前大家都喜歡日本製，現在卻可以讓日本反過來買台灣的技術，也算是揚眉吐氣為國爭光了。

(中時電子報)

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