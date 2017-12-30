宜蘭被掏空沒啥好玩？房市達人：會比墾丁更慘

房市達人Sway痛斥，「宜蘭已經變成地景縫補之縣，醜到極點」。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

近來墾丁觀光爭議不斷，「去墾丁不如玩沖繩」、「天價滷味」等議題引發台灣民眾探討國旅發展，更延燒到其他著名旅遊景點九份、逢甲夜市。不只如此，有房市達人指出，被掏空的宜蘭，「會比墾丁更慘」。

東北角地區是北台灣民眾熱門出遊選擇，經常被譽為「後花園」，吸引溫泉酒店、民宿業者紛紛搶進旅遊大餅。不過，日前東北角的東森海洋溫泉酒店不堪虧損，正式宣布停業消息；再加上宜蘭房價不斷攀升，讓房市達人Sway在臉書表示，「宜蘭炒作的現形記，現正上演中，比血觀音還要令人噁心」。

他指出，墾丁距離北、中部地區民眾較遠，玩一趟總是要住個2到3天，「但宜蘭那麼近、以後去花東也只要3小時，都被掏空了有啥好玩？」他以宜蘭知名溫泉旅宿近期推出的促銷活動為例，「礁溪老爺最近在大打折扣，嚇了我一大跳，以前她可是礁溪最貴最驕傲的，常年少有折扣，而今如此，更不用講殺到半價的瓏山林蘇澳冷泉那間」。

他痛斥，「宜蘭已經變成地景縫補之縣，醜到極點」；同時他也感嘆，「等到投資客都撤了、溫泉飯店競爭後倒一半、假農舍爛民宿也倒一半後」，甚至「等到被利用完、土地資源被榨乾（現在溫泉水就已經不夠，被榨乾了）、剩下一堆殘破不堪的爛尾樓（喜來登還記得嗎？）」，大概此時「宜蘭才能回到平靜的日子」、「你們才會警覺嗎？」。

這篇發文引發網友留言討論，有回應表示，「北部的房價，東部的薪資，正是宜蘭現在的慘狀」，還有網友說「宜蘭以前常去一年去6~10次，自從路通了，今年路過8次，停下來1次」。

不過也有網友認為，宜蘭觀光問題跟假日塞車有很大原因 ，「宜蘭有它的好跟美，有山有水有海有溫泉，距離也不會相隔太遠，拿墾丁來比很不恰當，而墾丁跟花蓮的衰弱跟陸客也脫不了關係」。

(中時電子報)

文章來源：「Sway房市觀測站」全文

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