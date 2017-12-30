暴露狂叫住正妹直播主 她怒追拍嗆「現在穿來的及嗎」

新莊運動公園晚間出現一名年輕男暴露狂，並叫住美女直播主linling。（圖／擷自linling臉書）

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美女網路直播主「linling」30日凌晨‎在臉書社團分享一段影片，說自己到新莊體育場時被一名暴露狂叫住，讓她傻眼，因當時她與男友吵架完正一肚子火，便拿著手機追拍並嗆「現在穿來的及嗎…」，嚇的裸男趕緊穿上運動短褲落跑，這篇po文和影片隨後引起友熱議，警方也已主動進行偵辦中。

linling被暴露狂叫住後，怒持手機追拍並嗆「現在穿還來得及嗎」。（圖／擷自linling臉書）

直播網紅「翎翎linling」30日凌晨1時，結束工作徒步返家，行經新莊運動公園， 1名年約20多歲男子，趁著四下無人，脫光衣服向翎翎打招呼，她不干示弱，拿起手機錄影蒐證，大聲喝斥「現在穿的及嗎？」「給我看一下啊！」男子嚇到趕緊穿起衣物，落荒而逃。

最後暴露狂被linling的追拍嗆聲嚇的趕緊穿褲落慌而逃。（圖／擷自linling臉書）

「linling」是英雄聯盟的正妹直播主，今天凌晨1時多在自己臉書和「爆料公社」群組po出一則「新莊暴露狂，出沒在運動公園請良家婦女小心走路」貼文，並附上一段一名年輕裸男穿褲落慌而逃影片，她在影片中並嗆「現在穿來的及嗎」、「現在穿來的及嗎」、「我看一下啊」。

正妹直播主嗆聲追拍嚇退新莊暴露狂

她寫道「這是晚間10點的時候，叫住我，老娘當時跟男朋友吵架三把火 🔥就拿起手機追著他拍，他就邊跑邊穿 🏃🏻♀️前面的部分剛好沒按下錄影鍵只剩後面了，跑到角落怕有危險就沒有再追了～事後已告知警方」。她也回應網友「他好像是看到我才脫衣服再來叫我的 傻眼」。

新莊警分局表示，警方並未接獲正式報案，但於公眾場所對他人不當曝露，恐已涉及公然猥褻行為，警方將加強該處周遭的巡邏，並主動追查依法辦理，同時提醒民眾遇到這種不當行為，不要慌張可即時蒐證並速報警將嫌犯繩之以法 。

(中時電子報)

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