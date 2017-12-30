台版「柯雷兄弟」 毒蟲依附政黨魚肉鄉民

2017年12月30日 10:08 中時 陳慶居

苗栗警民合作查獲各級毒品，及疑似依附政黨之下的毒蟲。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警察局村里及社區掃毒淨化家園，12月份拜會各村里及社區管理委員會，蒐集毒品相關資訊及事證後，執行搜索、拘提行動，截至30為止，查獲63件、64人與各級毒品逾200公克，其中包括廖姓及潘姓2對疑似依附政黨下的毒蟲，他們才在除暴專案中被查獲。

苗栗警方為營造無毒社區家園，結合村里及社區深入基層掃毒，由各分駐、派出所拜會274 個村里長及252處社區大樓管理委員會，逐步蒐集毒品犯罪情資126筆，確認有犯罪事證後，向法院聲請搜索票執行掃毒行動。

警察局查獲販賣毒品藥頭9件10人，轉讓及施用毒品案件54件54人，查扣第一級毒品海洛因 25.11公克、第二級毒品安非他命163.11公克及第三級毒品愷他命20.51公克。

經清查有5件係藏身政黨的毒品慣犯，其中廖姓兄弟才於10月間全國「除暴專案」掃黑行動中被查獲，涉嫌結合個性強悍的潘氏兄弟魚肉鄉民、介入公共工程、暴力討債。

經查，這個集團也與特定政黨往來，廖姓兄弟去年8月間接受該政黨地方黨部主委委託，協調一棟高級大樓修繕糾紛，與潘姓兄弟分別召集小弟介入，聚眾叫囂干擾管委會開會，實則覬覦建商撥到管委會的千萬元公積金。

警方形容這種尋求政黨作為保護傘的行徑，宛如台版「柯雷兄弟」，集團至少涉及7件暴力犯行，不法獲利逾200萬元，警方追查多時，瓦解藏身政治團體的黑幫，揪出疑似依附政黨的毒蟲。

警察局長林炎田呼籲，民眾如發現暴力及毒品犯罪，可利用110報案或向鄰近分駐、派出所檢舉，會由專責警力深入查緝，希望警民攜手 共創無毒生活環境。

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(中時)