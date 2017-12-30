她怒刪男友手遊「神卡」被甩 遊戲公司前來神救援

女友怒刪男友手遊神卡，男友提出分手。（中時資料照）

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中時電子報
有女網友在網路報怨男友一直玩手機。(翻攝靠北男友臉書)

有女網友在臉書抱怨男友，為了手機遊戲砸了1萬元，卻不願意修理家裡電燈，所以她一怒之下刪掉男友手遊的神卡，沒想到男友決定提分手，讓她不知道該怎麼辦，PO文一出不僅引發網友討論，連手遊的官方粉絲團也前來留言，要幫忙挽回這段感情。

女網友在《靠北男友》臉書社團PO文指出，「男友甘願花一萬元在神魔之塔，也不願意花兩百元修理家裡的電燈。男友都在說我登錄了1000多天了耶，我對這遊戲有愛了，不能放棄氪金。幹你娘，我和這遊戲比起來誰比較重要，我和你交往5年了耶，奇怪。」

並一怒之下把手遊卡片刪掉，結果男友直接向她提出分手，讓她只好上網求救，結果網友紛紛留言，「你太過分了！登陸1000天花1萬已經很少了好嗎」、「笑死，不懂得尊重對方喜歡的東西，分手88」、「除了刪卡真的是你太白目以外，其他你都對」。

不過此篇PO文竟引起神魔之塔手遊官方粉絲團前來留言說:「神魔客服除了可以幫你男友恢復被刪的卡，還有機會能修復你們的感情，要不要試試」，並留下聯絡方式，有近萬位網友按讚，稱讚真是佛心公司。

(中時電子報)

有女網友在網路報怨男友一直玩手機，官方手遊粉絲團也來留言。(翻攝靠北男友臉書)

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