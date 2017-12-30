NBA》保羅傷癒復出也救不了！火箭5連敗

就算保羅30日宣告傷癒復出，也挽回不了火箭5連敗命運。(美聯社)

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中時電子報

還沒從前役慘遭塞爾提克完成26分大逆轉陰霾走出的火箭，儘管30日迎來當家控衛保羅傷癒復出，卻改變不了他們在客場遭巫師121比103痛宰，且吞5連敗的悲慘命運，周琦相隔兩周再次上場，可惜並未得分，僅抓1籃板。

保羅先前因為左腹股溝肌肉拉傷，整整缺席3場例行賽，火箭也全數輸球，沒想到好不容易等到他傷癒復出，火箭還是無法改變連敗結局，他先發打了26分鐘，投11中3，拿8分、6助攻與2抄截，整體狀態明顯還沒調整好。

不過火箭輸球主因在於三分火力失靈，全場三分球投48中14，命中率連3成都不到，全隊得分最高的還是「大鬍子」哈登，他拿20分、4助攻，卻也發生5失誤，剛加盟的吉拉德格林18分，火箭上半場只得48分創下本季新低。

由於火箭欠缺內線幫手，卡培拉、奈內等長人皆因傷缺陣，才讓周琦難得獲取上半場提前出賽機會，可惜相隔兩周上場，他打了11分51秒，3投0中、2罰沒進，不僅得分掛蛋，只有1籃板，更有3犯規、1失誤。

先前痛罵隊友只想刷數據的巫師主控沃爾，30日總算獲得隊友正面回應，全隊以波特26分、7助攻與6籃板表現最佳，畢爾與歐布雷各有21分，沃爾自己也貢獻17分、4助攻與5抄截，看來以後他還需多罵隊友才行。

(中時電子報)

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