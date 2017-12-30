俄擬打造豪華太空旅館 兩週要價12億！

俄羅斯打算在國際太空站打造新的豪華太空旅館，提供未來私人旅行住宿之用。（圖/NASA官網）

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中時電子報

據美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）報導，前身為俄羅斯太空局的俄羅斯航太（Roscosmos），近日又有新的構想，擬在國際太空站（International Space Station）上打造豪華太空旅館，提供未來私人太空旅行的旅客一個舒適的居住環境。這個旅館將興建於俄國新的太空艙內，不僅提供私人衛浴、全景落地窗、無線網路和專屬的運動設備，讓這些貴客們更能在太空中擁有獨立的休憩空間。畢竟，一趟兩星期的太空之旅，可是要價4,000萬美元（約11.9億台幣）！

俄國媒體更爆料，這個新旅館的太空艙，由俄羅斯科羅廖夫第一試驗設計局（RKK Energia）製造，與現有科學觀測的構造無異，將命名為「NEM-2」，最快能在2021年投入使用。重量為20公噸，旅館內將設有4個獨立套房、2個醫療衛生站，並在開放空間中裝上16吋大的透明玻璃，讓旅客們能輕鬆欣賞太空奇幻美景。旅館最多能容納12名旅客造訪，總興建經費上看4.46億美元（約132.7億台幣）。

隨著航太科技的高速發展，人類前往太空旅行的夢想，也逐漸邁向實現的那天。除了俄羅斯外，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）先前於推特上宣布，由他投資創立的SpaceX，於2018年將送兩名旅客上太空，在月球進行為期一週的太空旅行。讓人們能親身體驗這趟總長64.3萬公里遠、無重力狀態的「長途旅行」。

(中時電子報)

文章來源：Russia Proposes “Luxury Hotel” for the International Space Station

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