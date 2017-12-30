無法言語的震撼！非洲草原騎馬 巧遇奔走的野生動物

2017年12月30日 10:46 中時電子報 簡怡欣 文／往返天涯的一百零一隻雁、編輯／

在非洲草原騎馬，可近距離巧遇奔走的野生動物。(圖/「往返天涯的一百零一隻雁」授權提供)

非洲，是我這一年來最喜歡的地方，彷彿我所有失去的最真實單純與美好的，都能夠在非洲找回來。

來了一趟辛巴威，這一年反覆不斷地看到的非洲景色，最多的不是想像中的大草原，而是泥濘不堪而凹坑顛頗的路，還有路兩旁用竹枝木板搭起來的攤販賣著水果。

(當地人)頭上頂著一個偌大的編織籃，裝滿香蕉與顏色繽紛的布料，一隻手從一旁扶著，不管多重的東西，他們都能頂得住，然後從這一頭的城，走到下一處的鎮。

他們讓我深信不移，再重的負荷他們都能一肩扛起，再遠再難的路，都能走得圓滿。

一早，我們去騎馬，聽說能夠邊騎著馬，巧遇非洲的動物。

第二次認真騎馬，比我第一次在桑吉巴騎馬要熟練的多了，第一次當馬開始小跑起來，在馬背上起伏跌宕的我驚慌失措，這次卻很鎮定，隨著輕快的馬步，好像往自由奔去。

路過了斑馬、羚羊和長頸鹿們，牠們轉過了頭來打量，停在牠們身邊的馬兒總是低頭吃草，而牠們背上的人類拿著一台台小小的機器左搖右晃。

更多時候，我只是享受在馬背上的時光，還有我們之後穿越樹林裡的悠閒，馬蹄沒有噠噠作響，那一步一步印在心上的腳步，無法以文字擬聲。

非洲的一切似乎都無法以言語道盡，說也描繪不出萬分之一，但在馬背上被震起的那一瞬間，在樹枝迎面打上心頭的那一秒，看著遠方紛紛探頭的羚羊群，和他們下一秒轉身奔走的身影，有一條看不見盡頭的路，好像不管走多久都甘之如飴。

是啊！費盡千辛萬苦才來到這裡，怎麼樣我也值得一個能摸到自由的早晨吧？

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(中時電子報)