中市至善國中「至善書苑」啟用嘉惠學子

至善國中30日進行創校24週年校慶園遊會，並慶祝行政樓磁磚安全工程完工與「至善書苑」啟用。（陳世宗攝）

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至善國中校長廖玉枝（左）特頒發感謝狀給立委張廖萬堅，感謝他替校方爭取經費，嘉惠學子！（陳世宗攝）

台中市至善國中在12月30日進行創校24週年校慶園遊會，同時也慶祝行政樓磁磚安全工程的完工。在學生小九天戰鼓及武術隊表演的氣勢聲中，全校師生家長、立委張廖萬堅和地方民意代表及校長、里長的見證下，進行文風鮮明的川廊「至善書苑」啟用儀式。

立委張廖萬堅說，至善國中民國82年興建，歷經921地震後，學校建築物磁磚不堪地震和熱漲冷縮變化，多處嚴重剝落影響學生校園安全。他日前安排國教署到校會勘，成功爭取國教署和市府配合款1000萬補助，解決困擾學校多年的「磁磚雨」危機！

張廖萬堅指出，至善國中107年度，也已爭取到耐震結構補強1200萬預算，期望能將未完的二期工程盡快動工，為全校師生及附近社區居民帶來一個安全舒適的空間。

校長廖玉枝表示，至善國中閱讀及文創美感，國際教育獨樹一幟！因此校門川廊的意象充滿了閱讀與藝文的氛圍，讓全校師生在優雅文風與幸福感的包圍下，更能感受到生活與生命的美學。校方在今天歲末饗宴園遊會中，同時進行九個動態的學生社團，社區夥伴也共同參與。

至善國中30日在校園裡，充滿新鮮蔬果花卉、文創設計、學生手沖咖啡，還有閱讀區等，充分展現台中生活的文青氣息與文化美感；整個活動讓學校和社區融入在一起，也讓學生的學習與生活緊緊連結有了更多元展現的舞台。

(中時)

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