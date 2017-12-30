無良葬儀社收錢處理死嬰 竟丟溪中放水流

民眾在大里康橋釣魚，於27日發現這只裝有胚胎、印有蓮花的紙箱。（馮惠宜翻攝）

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民眾在大里康橋釣魚，於27日發現這只裝有胚胎、印有蓮花的紙箱。（馮惠宜翻攝）
流產婦人在臉書爆料公社控訴醫院、禮儀社惡行。（馮惠宜翻攝）

一名妊娠18周流產的婦女27日清晨安胎失敗，在台中市大里區一家醫院引產後，在醫院介紹下委託葬儀社以3500元處理後事，未料竟遭棄置旱溪支流康橋下，被一名釣魚的中年婦女發現報案，轄區霧峰分局國光派出所調查發現是葬儀社棄便宜行事，這名心碎的媽媽30日凌晨將此事PO在爆料公社，盼讓無良葬儀社惡行讓更多人知道。

台中霧峰警分局國光派出所紀明仁指出，27日下午3時15分接獲民眾報案指稱在大里康橋發現一印有蓮花的紙箱，打開竟是未成形的嬰兒胚胎，經警方查詢各大醫院診所當天有無流產病例，查出是大里仁愛醫院早晨有一名妊娠18周的胚胎委託醫院請配合的葬儀社處理，追查出是菩安禮儀公司再委託一名王姓男子處理。

警方傳喚菩安禮儀公司劉姓負責人以及王姓男子到警察局說明，王男指稱是趕另一份工作，才會便宜行事，將醫院交付的胚胎紙箱棄置在旱溪國光橋下，未料竟被下游釣魚的民眾發現。

經警方通知醫院以及該名婦人，劉姓業者帶著王男到醫院向流產婦人跪下求饒，婦人得知無緣的寶寶竟遭如此對待，相當心碎，痛批醫院和葬儀人員太沒良心，質疑不知道還有多少寶寶被他們這樣丟在箱子裡然後沈浸溪底，無法投胎轉世！

對於民眾指控，仁愛醫院發表書面聲明指稱，依規定18週胎兒是以醫療廢棄物處理，24周以上才需要報請相驗，但許多家屬希望以處理人的後事方式處理，基於人性考量，才會委由合作的菩安葬儀社處理，沒想到葬儀社人員沒有將胚胎帶到墓地安葬，卻丟進河裡，院方已遭環保局開罰，也決定和儀社解約，未來所有流產胚胎都會按照醫療廢棄物處理，不再考量其它方式。

紀明仁指稱全案在訊後，也依廢棄物處理法將醫院承辦人、劉姓業者以及王男函送法辦，依法可處以1年以上、5年以下，以及1500萬元罰款。

(中時)

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