用餐結帳「二百五」 服務生被客人打成腦震盪

2017年12月30日 11:35 中時電子報 吳家詮

涉嫌因「二百五」滋事的火鍋店客人監視器影像。（圖/看看新聞）

冬天吃鍋暖呼呼最是享受，日前有4名穿著黑衣男子到一家火鍋店吃餐，結帳總計250元，竟被客人認為「二百五」是在藐視、當「盤子」，四人憤而將結帳服務生打得鼻青眼腫送進醫院，警方認為這群人是故意想白吃白喝，已經展開調查。

這是28日發生在中國大陸貴陽的一宗白吃白喝案，火鍋店內的監控視頻清晰的記錄下了這一幕。

《新浪新聞》報導，事發時，服務生小陳被一名身穿黑色上衣男子推到角落之後，另外一名身穿條紋T恤的男子上來打了小陳一拳，隨後，店內的兩名工作人員上來準備勸架，卻被其中一名顧客推走，這四名男子開始對小陳進行毆打，其中一名男子甚至拿起熱水壺和凳子等東西，對小陳一頓亂砸。整個毆打過程持續了一分多鐘。

小陳告訴警方，當時對方在結帳的時候，覺得消費的250塊錢（人民幣，約台幣1200元）是在污辱他們，把他們當是「二百五」（俚語，呆子的意思），希望小陳能夠再給他們一點優惠，沒想到，因為這個問題，雙方發生了口角。

而在另外一段監視錄影帶中，小陳和其中一名顧客似乎爭論著什麼，就在這時，顧客突然伸出手扇了小陳一耳光，小陳也出手打了這名顧客，這才發生了上面監控視頻中的那一幕。

滋事者將小陳痛打一頓後隨即一哄而散，被打得鼻青眼腫的小陳送醫急救，有腦震盪跡象，目前還住院觀察中。

(中時電子報)