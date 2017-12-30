「白天遊花毯 晚上迎跨年」搭乘免費接駁專車最便利

2017年12月30日 12:10 中時 陳世宗

「2017台中國際花毯節」即日起至107年元月7日在后里花田綠廊繽紛登場！活動期間適逢迎新年，市府於12月31日跨年夜於后里麗寶樂園盛大舉辦「2018星光璀璨迎花博」跨年晚會；觀光旅遊局特推出「白天遊花毯、晚上迎跨年」，讓民眾輕鬆賞花迎新年。

今年是第2年在后里舉辦台中國際花毯節，並為2018花博暖身，活動期間每天都有免費接駁專車帶您輕鬆直達花毯；交通局為讓民眾能輕鬆賞花，花毯節活動期間規畫5條接駁專車路線至花毯節會場，並以顏色區分各接駁路線，提升民眾搭乘便利性。

觀光旅遊局長陳盛山說，今年花毯節展區主題為「花開的聲音」，推出全台首創巨型花卉動態音樂盒，現場有美麗的大面積花海，及充滿童趣的昆蟲、動物造型立體花卉裝置等，帶給民眾感受花卉繽紛的視覺饗宴！元旦連續假期將會湧進更多人潮前往賞花。

為響應花毯節「綠色環保」及2018世界花卉博覽會「GREEN」的核心理念，今年以完全接駁搭配軌道運輸服務為主要交通策略。各接駁車路線除用色彩管理外，並導入花博「石虎家族」-虎爸、虎媽、來虎、樂虎與歐米馬代表各路線，讓石虎家族帶民眾遊花毯，民眾看顏色輕鬆搭乘並增添趣味。

觀光旅遊局強調，活動期間請民眾配合現場交通員警執行交通疏導及管制，接駁專車前往展區時間為上午8時20分至下午3時整（往展區末班車為下午3時），回程（從展區返回各大接駁站）時間為上午9時30分至下午5時整，請民眾多加留意接駁專車行駛時間。

(中時)