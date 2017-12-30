2018年哪個星座運勢好 星座專家：天蠍整體最佳

2018年星座運勢。(達志影像)

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中時電子報

2018年即將到來，12星座在新的一年會有怎樣的運勢，星座專家鄭嘉琳點名3星座，包含天蠍、雙魚與天秤將是2018年運是最好的前三名，而運勢黯淡的，則是魔羯、處女與獅子，新的一年的能要多注意健康。

鄭嘉琳分析12星座新年運勢，首先牡羊座工作事業可能有些變動，但要想清楚就好，單身朋友多注意身邊不錯的朋友；金牛座愛情方面表現不錯，單身者桃花不少，但要慎選。

雙子座，工作有機會受到重用，多注意身心狀態對工作有幫助，與伴侶間溝通會好，也要多出去運動保持健康；巨蟹座，工作運勢不錯，肯努力有貴人幫助，多補充身體流質。

獅子座，工作即使辛苦但會得到你想要的，愛情相處上面注意小問題身體也要多提防一些小警訊；處女座，工作與愛情，整題來說不錯，身體多注意心血管疾病，避免油炸食物。

天秤座，工作上面表現很好，受人肯定，不過你會覺得自己做的有些辛苦，但有機會看到加薪狀況出現，心情有些憂鬱，雖然不是很嚴重但有時會出現，多運動或者好好找出解決方法；天蠍座，新的一年工作雖然忙碌，會覺得很有成就感，多注意身體有些意外狀況出現，提防血壓血糖就不用過於擔心了；

射手座，工作運，有好的部份也有不好的部份，整體來說運勢不差，脾氣小一點健康就好一點，發脾氣可能會讓自己身體變的更不好，血壓也會上升；摩羯座，家人對你來說很重要，相處模式需要調整，多運動，注意關節問題。

水瓶座，工作找不到重心，愛情上面多跟對方出遊，不要想太多，健康方面多多按摩可以讓自己放鬆許多；雙魚座，雖然隨性決定未來，不過過去努力，今年可以維持一定狀態，愛情方面自己多付出一點再要求對方，健康上多注意泌尿系統問題。

(中時電子報)

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