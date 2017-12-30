台灣最後山葵？阿里山Wasabi元旦走入歷史！

阿里山區的山葵元旦起將走入歷史，信義鄉自忠檢查哨前，農民叫賣「台灣最後的哇沙米」。（沈揮勝攝）

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正港的山葵長這樣，日文譯英名為Wasabi；根莖磨成粉泥，辛辣中帶有甜味，與市售的管裝糊狀仿製品口味有差異。（沈揮勝攝）
信義鄉阿里山區的殘存山葵，這兩天將完成清除走入歷史。（沈揮勝攝）
山葵植株樣貌。（沈揮勝攝）

信義鄉自忠檢查哨，周末有農民拿山葵叫賣。他們說，這是「台灣最後山葵」，元旦起不准種、不准賣，阿里山區著名的「哇沙米」正式走入歷史！林務局嘉義林管處及台大實驗林證實，阿里山區的山葵全是違法占用國土種植，31日將全數依法收回營管！

不過，嘉義林管處副處長李定忠特別強調，林務局樂見山葵文化持續保存，但違法占用國有林班地實不可取！目前在1200公尺左右的低海拔地區，已經有人種植成功販售，將來台灣還是會有Wasabi，只是要種在合法土地上，不會被禁止、更不會走入歷史。

自忠地區農民陳阿賜表示，阿里山區的山葵主要種植於林務局嘉義林管處轄內林地，部分則在台大實驗林區內，多數地處嘉義縣阿里山鄉，南投縣信義鄉中海拔地區也有分布。

他說，山葵種源來自日本，引進可能已有120年，面積最多的時候約有360公頃，去年被林務局強制收回到剩下30公頃；原本清除的最後期限是2016年12月31日，但有些人葵苗才剛種下去不久，向林管處陳情獲寬限1年；這次真的要結束了，元旦起就沒山葵了！

65歲的陳阿賜說，年輕時在信義鄉及吳鳳鄉（阿里山鄉舊稱）種山葵已40多年，最多時曾栽植3公頃多，現在收回只剩零星殘存；元旦過後「沒頭路」，大概就只能改賣豆類、龍鬚菜這些山區農產。

李定忠指出，林務局對於山農占用國有林地違法栽種的山葵，向以和緩漸進的方式處理，從步道、鐵路兩側及森林遊樂區範圍內開始，公告、勸導後再逐一收回。

2009年莫拉克颱風（八八風災）挑起環境議題，山葵占用林地及水保問題受到關注，林務局全面查測違法占種面積為159.95公頃；2012年法務部廉政署主張並強調全面收回、監察院監督並檢視執行情形。

2013年《阿里山地區山葵後續處理執行計畫》核定實施，明訂2016年底需全數收回營管，但在去年最後期限前，部分農民陳情寬限1年，讓其採收最後一批，總共有138筆、30.046公頃切結還地；目前僅剩零星殘存，這兩天需全部採收清除完畢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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