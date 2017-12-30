民進黨公布一例一休最新民調 贊成修法近6成

民進黨30日由發言人林琮盛（見圖）舉行「勞基法修正案民調意向公布」記者會。（趙雙傑攝）

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民進黨中央今天公布最新一例一休修法民調，有近6成民眾贊成，不贊成僅有17.9%，與12月13日做的調查相較，贊成度上升1.9個百分點，不贊成度下降3.1個百分點。民進黨發言人林琮盛表示，顯示經行政部門說明後有收到效果，民眾支持修法的態度並未因大遊行而下降。

此外，交叉分析發現，贊成修法的年齡層，以50到59歲最高，贊成度最低的是20到39歲，不贊成修法最高的比例則是30到39歲，有25.3%。

民調題目問，「一例一休實施近一年，社會上出現建議修法的聲音，請問您贊不贊成修法？」民調顯示，藍綠陣營，泛藍、泛綠贊成的都超過六成，分別為62.6%及66.8%；政黨傾向上，民進黨70.1%、國民黨63.5%、時代力量65.8%。

此外，有53.5％受訪者認為此次修法是因應各行業的工作情況，制訂社會多數行業可以順利運作的制度，30.9％則認為是犧牲勞工權益來討好企業界。

林琮盛說，與上次調查相較，認為是因應各行業來制訂的比例增加1.6個百分點，認為是犧牲勞工權益的比例下降1.8個百分點。整體而言，民眾認為修法動機是正面的比例小幅上升。

調查來顯示，高達77.6％受訪者知道上週六勞工團體發動「反勞基法修法」大遊行，22.4％不知道。

由於民進黨中央今天上午臨時發出通知，召開記者會公布一例一休修法議題民調；林琮盛解釋，最近勞動法修正議題比較熱門、受到社會大眾關注，民進黨必要公布實際狀況。

民調日期為2017年12月25到26日，完成數834份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.4%，訪問對象20歲以上公民，加權方式為年齡、性別、戶籍及政黨。

(中時)

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