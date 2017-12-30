中市首推「新住民子女跨國行動式學習」 6校明年試辦

2017年12月30日 12:14 中時 陳世宗

台中市新住民子女國中小就學人數約2萬人，佔全市國中小學生總數約9％其中有不少因語言隔閡導致學習困難的跨國銜轉生。為強化落實對每一個孩子的照顧，台中市政府教育局首創推動「跨國銜轉教育支持系統─行動式學習中心」計畫，規劃從「華語文學習」、「領域學科學習」及「生活適應」三面向，協助銜轉生於適當教育環境中成長，明年將於6所國中小試辦，並盼進一步推廣。

教育局長彭富源表示，台中市已成為全台第二大城，新住民子女國中小就學人數約2萬人，佔全市國中小學生總數約9％，中在母國成長的孩子返台後，在生活適應、課業學習上有不少因語言隔閡導致遇到極大困難的個案。為增進對新住民銜轉生的照顧、提升孩子學習成效，教育局邀集專家、學者召開研商會議，率先推動「跨國銜轉教育支持系統─行動式學習中心」計畫，與學校合作，評估於新住民二代學生返國後就讀學校成立學習中心。

彭富源說，計畫內涵包括「華語文學習」、「領域學科學習」及「生活適應」三部分，透過學校通報，掌握新住民二代學生需求，且避免採用降轉方式，盼使孩子能於適當學習環境中，接受符合其年齡所應受教育。華語文學習、領域學科學習在學校端進行，由學校為跨國銜轉生客製化個人學習計畫，教育局協助媒合師資，透過專業師資與通譯人員合作，強化學生優勢科目、建立自信心；「生活適應」部分，也整合各項資源鼓勵培養多元能力。

教育局表示，計畫將於明年起在6所國中小進行試辦，國中方面包括豐東、豐原、龍井等3校，主要新住民二代學生來自越南、柬埔寨；國小部分，則有霧峰、南陽、塗城等3校，跨國銜轉生主要來自菲律賓、越南。除試辦推廣以外，未來並將朝加強師資專業能力、建置各學科領域專有詞彙對譯表及新住民遠距教學等方向努力，逐步讓系統更完備。

台灣新移民成長關懷協會理事長黃乃輝肯定這套系統的建置，期許台中市成為全國跨國銜轉教育支持系統的領頭羊，幫助更多需要幫助的學生。班上有跨國銜轉學生的教師也表示，若能有通譯人員隨班上課，加上課後的華語教學，輔以民間團體相關資源，學生一定能有顯著進步，非常樂見行動式學習中心成立

(中時)