萬里長城被點名「不建議旅遊」 陸媒這樣說

北京萬里長城因空污被點名為「不建議旅遊」的景點。(圖/shutterstock提供)

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中時電子報
/綜合報導

迎接2018年到來，準備出發到哪兒玩？全球最大的旅遊資訊出版公司福多爾（Fodor's），日前公布2018年全球必去旅遊地點，台北名列第12名。同時評選也名列10大「不建議旅遊」的景點，其中萬里長城被點名上榜，讓陸媒近日特別報導反駁。

美國旅遊指南出版商福多爾（Fodor's）公布2018年必去的旅遊地點，上榜第1名是摩洛哥的馬拉喀什（Marrakesh），紐西蘭庫克群島、玻利維亞鹽湖（Salar de Tunupa）分別名列第2、3名；台北則是排名僅次蒙古的亞洲地點，位居全球第12名，傳統歷史廟宇、夜市小吃、台灣自行車節等都是被國際矚目的亮點。

另同時公布的「2018千萬別去的10大旅遊清單」，根據「環境保育」、「安全」項目評選，被點名的知名景點有中國大陸的萬里長城、聖母峰、和印度泰姬瑪哈陵等。其中，萬里長城因北京空氣污染嚴重而上榜，也讓陸媒「觀察者網」28日以「這家美國大公司叫人別去北京，理由卻站不住腳」一文駁斥，同時刊載於「鳳凰網」。

報導引用國家環保部公布數據反駁，強調今年11月北京PM2.5濃度排名「大氣污染傳輸通道城市」（京津冀和周邊2+26個城市）中最低；且當月PM2.5濃度減少54%，空污改善程度是28個城市中排名第2，「可以看出，北京的空氣狀況正逐漸好轉」。

(中時電子報)

全球52個必訪景點 台北列第12名

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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