靈骨塔吸金詐騙案 嫌犯還吸毒被起訴

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台北地檢署偵辦利用靈骨塔吸金詐騙案，搜索財務人員方奕榜住處時，發現方某抽屜裡有「奇怪的菸草」，經化驗這些菸草是毒品危害防制條例中的2級毒品大麻，方奕榜坦承持有，北檢於是依毒品罪嫌起訴方某，並向法院聲請簡易判決。

北檢是於去年5月接獲檢舉，指李晟瑞自2014年3月起成立天瑞資產管理公司、萬佛寺、上寶3家公司，與雙北市靈骨塔業者簽立承銷合約，再聘雇大批業務員，鎖定有投資概念的退休公教人員，以車輪戰輪番灌輸陰宅投資理念，聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需代書處理，權狀具有價證券性質，可轉售或向當鋪典當借款。

業務員聲稱僅9萬8000元或12萬購買塔位使用權狀，可以70至100萬售出，獲利數倍，再騙投資人稱已覓得買家，但因家族公司或基金會節稅考量，須一次大批量買進始願意交易。投資人誤信購入大批塔位，業務員並趁投資人資金不足時，介紹民間金主協助貸款周轉，並恫稱交易訂有保密協議，不得對外聲張。

北檢於是展開搜索約談，在搜索財務人員方奕榜住處時，在抽屜內發現菸草，不過，執行搜索的北檢人員不確定菸草是否屬於毒品，於是送請化驗，確定為大麻後，依法起訴方奕榜。

本來在押的方奕榜在10月因靈骨塔吸金詐騙案被起訴後，台北地院裁定以120萬元交保，方卻表示沒錢可以保釋，多押了2天後才找到保釋金具保停押。

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(中時)

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