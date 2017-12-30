拚花燈競賽 基隆看守所收容人製作主題花燈

2017年12月30日 13:08 中時 李其樺

收容人專注黏貼花燈骨架。（李其樺翻攝）

提前準備明年全國矯正機構花燈競賽，法務部矯正署基隆看守所聘請專業師資授課，指導收容人製作主題花燈，造型搶眼吸睛；基隆看守所表示，這次參加競賽的花燈以愛斯基摩犬和環保為主題，喚起大家關注氣候變遷議題。

基隆看守所每年參加全國矯正機構花燈製作競賽，從2012年至2015年皆有獲獎，過去最好成績獲得優等；為了參加明年3月全國元宵節花燈競賽，看守所自9月起提前「備戰」，要拿出最好的作品爭取榮譽。

基隆看守所所長高千雲表示，這次參加製作花燈的5名收容人，在看守所表現優良，且對製作花燈有熱情和興趣參與，每位收容人每個月可獲300元津貼，不僅改善收容人生活，也有助收容人正面教化。

講師楊禮瑋表示，每組花燈視造型、大小製作時間不一，在3個月的指導過程中，看到收容人投入相當多的精力用心學習製作花燈技術，也看到不少收容人具備與眾不同的藝術才華。

基隆看守所表示，呼應明年狗年到來，這次他們花3個多月時間製作愛斯基摩犬造型花燈，同時為了彰顯全球暖化造成生態浩劫，將再製作以氣候變遷為主題的造型花燈，喚醒民眾關注環保意識。

另外，為了提供收容人才藝班更好花燈班製作環境，看守所近日汰換中庭磁磚，署徽幸運草象徵四個意象「希望、信心、真愛、幸福」，打造看守所美好優質組織文化。

(中時)