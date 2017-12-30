有你共好 中華民國106年十大國防新聞

國軍今年創下金門及馬祖均實彈射擊國軍口徑最大的M1式240公釐榴彈砲的紀錄，值得予以肯定（資料照片/李金生攝）

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中時電子報

1.國防部首次公布空軍監控共機照片

今年國防部最值得肯定的部分首當「公布國軍監控共機照片」及以創新形式製作「106年國防報告書」。

其中國防部告書揭露今年共軍機艦合計執行25次遠洋訓練，繞經臺灣防空識別區，而與日本自衛隊「行之有年」公布外國機艦進入防空識別區的「型號、照片、航線圖」及定期公布統計資料相比，國軍2次公佈我方蒐證照片可謂「跟上時代」，但可惜12月20日國防部長宣布「除非有特殊狀況，不再公布」共軍入侵防空識別區的資訊，此舉或有「減少媒體報導」的考量，但也同時失去讓「國人認知國家確實存在外力威脅」的全民國防機會教育，從立委王定宇曲解國防報告書稱「人手一支紅隼火箭共軍就難以登陸」，這種「極度荒謬」的言論，就可知道國人欠缺軍事素養導致輕視國家安全和不尊重職業軍人的惡性循環其來有自，以「反黑箱」訴求勝選的蔡政府，卻未能摒棄威權時代封閉資訊的陳腐思維，證明「換了位置就換腦袋」。

特稿》繞島巡航文宣戰 國防部應硬起來

王定宇與馬英九在戰略素養的差別
國防自主里程碑 中科院天劍二C實彈試射

2.5月25日

漢光卅三號演習，總統蔡英文親赴澎湖校閱「三軍聯合反登陸作戰」實彈演習，陸軍AH-64E阿帕契守護者攻擊直昇機、UH-60M黑鷹通用直昇機及海軍沱江飛彈巡邏艦首度在澎湖參演，蔡英文總統創下在「演習視同實戰」的漢光演習中三軍統帥「遲到」的歷史紀錄。

3.6月28日

陸軍航空特戰指揮部舉行航空第601旅攻擊直升機第二作戰隊成軍典禮

印尼接收阿帕契直昇機 將用於南海爭議海域

波音瞄準阿拉伯阿帕契維修商機 合資修護工廠將啟用

4.8月15日

國防部長馮世寬主導，在前一年度「未編列預算」的情況下，以「英挺帥氣，提高自信與榮譽」為由決議全軍換發「艾森豪短夾克」，遭臺灣軍警戰術研究發展協會在國發會「提點子」平臺提案反對成案，臺灣軍警戰術研究發展協主張此政策不具「需求規劃、成本估算、客觀標準、無急迫性」，而「非機密」的國防決策過程應「透明公開」讓社會大眾知悉，換發夾克除欠缺通盤考量外，更排擠多年來政府始終未達承諾3%的國防預算。10月15日，國防部回應稱「全案計畫周延、程序完備，並無僅憑個人好惡與浪費公帑之情事」。仍執意換發「帥而不暖」，與當今國際主流使用高科技材料（如GORE-TEX®布料），具備「防水、防風、透氣」的趨勢脫節。

5.12月1日

空軍第六聯隊舉行 「P-3C型機成軍暨S-2T型機除役及飛行部隊番號更銜典禮」。

影片》阿根廷海軍渦輪追蹤者航艦起降紀錄

S-2T反潛機老兵不死 仍有三國現役
我國P-3C即將成軍 德國進行性能提升

6.12月11日

陸軍航空特戰指揮部舉行航空第602旅突擊直升機作戰隊成軍典禮。

分析》補救黑鷹數量不足 猶未晚矣

專家解析國防部空中突襲作戰
影》經IS實戰洗禮　菲律賓反恐戰力顛覆刻板印象

7.12月11日

海軍正式解除慶富造船股份有限公司承造「康平專案」第二階段國造獵雷艦合約。本案除了讓「國艦國造」政策遭遇重創之外，更讓外界洞悉國防部挪用預算讓立法院監督形同虛設，雖然國防部強調一切合法，但仍讓外界觀感不佳。

8.12月18日

國防部宣布軍事訓練役役男改為接受入伍訓練和專長訓練，不「下部隊」。

軍事訓練役流程包括第一階段「入伍訓練」，第二階段「部隊訓練」，原本兩者各8週，軍方評估發現前者太長而後者太短，今年起將8週的基本入伍訓練調減為5週，部隊訓練調增為11週，入伍結訓後役男抽籤分發本、外島常備部隊施訓。

9.12月21日

9架UH-60M黑鷹直昇機經海運抵達高雄港後，進行組裝並飛返駐地。截至今年陸軍航特部以「天鷹專案」採購的60架黑鷹直昇機合計交機35架。

空巴交付第400架UH-72A拉科塔直昇機

10.12月25日

內政部空中勤務總隊最後7架UH-1H型易洛魁通用直昇機全數退役。從空勤前身空消籌備處接裝陸軍移交的U機至今13年的歷史劃下句點。

12/12 NA-517號機熱交機臺北市滬江高中（該校有航電科）

12/12 NA-506號機熱交機捐贈成功大學（該校有航太系）

12/14 NA-516號機熱交機彰化員林大慶高工（該校有航空電子科及飛機修護科）

12/15 NA-507號機熱交機捐贈高雄華德工家（該校有飛機修護科）

12/20 NA-519號機以拖板車陸運捐贈淡江大學（該校有航太系）

12/26 NA-512號機熱交機捐贈雲林斗南大德工商（107學年成立飛機修護科）

12/27 NA-513號機熱交機桃園萬能科大（該校有航空光機電系）

(中時電子報)

空勤總隊告別休伊直昇機 萬能科大作育英才

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年終回顧 中共2017年度十大國防新聞
為F-35B駐點鋪路 美遣胡蜂號兩棲… 衝！2018五角大廈首務 加速對外…

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