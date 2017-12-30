想讓身體更健康 2018把握9大生活習慣

2017年12月30日 12:37 中時電子報 李靖棠

據Kashmir Monitor雜誌報導，隨著2017年即將劃上句點，對於生活於當代快節奏社會的我們，也該停下腳步想想看，如何在來年（2018）讓身體更加健康。適時地改變生活習慣、飲食方式和戒除不良嗜好，把握專家們建議的9種生活習慣，能讓你我未來一年更加健康美好。

九種生活習慣：

一、健康飲食

均衡攝取碳水化合物、蛋白質與脂肪，避免挑食造成營養不均；建議每餐能包含蔬果、穀物、豆類與低脂肪食物，讓身體同時也能補充維他命與礦物質。

二、正確飲食

晚餐後10小時內吃早餐，專家建議，優質的早餐營養搭配應該做到「四有兩不要」，即有澱粉類主食；有富含蛋白質的奶類、蛋類、豆類；有蔬果；有一勺堅果；不要油炸食品；不要燒烤或熏製品。午餐建議搭配水果與堅果，晚餐更要避免經常大魚大肉。

三、多喝水

多喝水，不僅能讓身體藉由排尿和流汗排出過多的毒素，也能讓器官運作正常。

四、勤運動

長時間不動容易造成肥胖，專家們建議，如果可能的話，除了單一的運動外，也可以選擇由專業的教練帶領，結合多種不同的訓練，讓自身的體力、肌耐力強化，並同時能減少重量。

五、削減壓力

別讓高壓力始終壓在你的肩頭之上，試著找尋其他活動，分散自己的注意力與壓力，包含聽音樂、郊外踏青、運動或和寵物嬉鬧，都能讓身上與心理的壓力得到釋放。

六、維持良好睡眠

良好的睡眠，不僅能讓我們精神飽滿，對於身體而言，也是最好修復器官與新陳代謝的時刻。並在沒有其他的精神與生理外力干擾下，讓身體真正得到休息。

七、定期進行健康檢查

進入一定年紀後，定期的健康檢查能讓自己，對自身的狀態更深入掌握。另一方面，一旦發生病變，也可以提前發現而有更大的治癒機會。

八、戒菸並減少喝酒

抽煙會影響消化系統，造成胃部不適或消化不良；而酒精也一樣，適度的控制，能讓生活與健康大不相同。

九、別盲從或亂用減肥方法

別為了減重而亂用所謂「流行方法」，這些號稱能快速達標的手法，不僅無效、反而還會讓你失去健康。

(中時電子報)