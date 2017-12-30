衝！2018五角大廈首務 加速對外軍售

美國空軍F-35A戰機在猶他州測試與訓練場（Utah Test and Training Range）上空形成編隊的資料照。（美國空軍）

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中時電子報

長久以來，美國盟友、軍工業界，還有五角大廈內部，都不斷抱怨當局對海外軍售的速度。不過，拜一心想加強盟友軍力的華府領導階層，還有視軍售為增加美國工作機會管道的川普政府之賜，很可能在新的一年看到變革。

據《防務新聞》（Defense News）12月29日指出，首先是美國防長馬提斯（Jim Mattis）宣布，他的關鍵目標之一，就是加強防務夥伴的戰力。而國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan）12月21日也敲邊鼓說，他將直接推進相關事務。

身為波音（Boeing）前主管的夏納翰表示，他已會見美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）局長胡波（Charles Hooper），還有曾任德事隆集團（Textron）執行長的國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord），以設法加速對外軍售(FMS)流程，而不再空等簽名。

他指出，日本，韓國與中東是加速軍售的重心。不過這也不令人意外，就以2017年來說，美國對中亞/近東的軍售約達220億美元（約6,525億台幣），而對印度洋-太平洋的金額則達79.6億美元（約2,361億台幣）。

蘿德早在任職德事隆集團時期，就經常抱怨五角大廈的對外軍售流程，如今她已推動6項採購行動前置時間（Procurement Action Lead Time）實驗計畫，以在210天內達成從顧客要求提案到簽約的目標。

(中時電子報)

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