公、政務人員月退等發放 最遲明年1月2日入帳

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中時

公務與政務人員月退休、退職金及月撫慰金等定期退撫給與，自明年1月1日起改為按月發放，由於發放日正逢國定假日，銓敘部表示，各發放機關應盡一切可能在當日發放，若金融機構無法如期發放，則可能延後至例假日後第一個上班日發給，最遲1月2日入帳。

至於公（政）務人員遺族年撫卹金，銓敘部說，將至明年7月1日起，再改為按月發給。

此外，銓敘部強調，各發放機關及公務人員退休撫卹基金管理委員會都已依規定程序，與各代發金融機構洽妥發放事宜；退休人員及遺族的定期退撫給與，將準時存入各人員指定帳戶。

銓敘部指出，有鑑於退休公（政）務人員及其遺族的各項定期退撫給與原本由發放機關於每年1月16日及7月16日共發放2次，1次預發6個月。但因以上發放方式容易產生溢領情事，且考量國民年金、勞保年金及部分公保被保險人的公保養老年金都採按月發放，因此基於政府一體及整體財政調度的一致性，考試院已配合修改相關規定採按月發放，自明年1月1日起實施。

明年1月1日適逢國定假日，銓敘部表示，各發放機關應盡一切可能，在當日發放各項定期退撫給與，但如果因為金融機構作業未能配合，導致無法如期發放，則可能延後至例假日後第一個上班日發給。所以各領受人如遇有各項定期退撫給與未按時入帳的情形，請先向原發放或服務機關查詢，最遲1月2日即可入帳。

(中時)

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