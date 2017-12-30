中油新竹油庫30日廢庫 走入歷史迎接科技廊帶

2017年12月30日 13:32 中時 陳育賢

中油新竹油庫30日廢庫停止供油，行政院長賴清德（前排中）特別前來見證，並在油槽前合影。（陳育賢攝）

中油新竹油庫30日發出最後1輛油罐車後，正式走入歷史。（陳育賢攝）

中油新竹油庫30日發出最後1輛油罐車後，正式走入歷史。（陳育賢攝）

地方期盼數10年、各級民代奔走20年，最後在立委柯建銘、市長林智堅做最後努力下，比鄰清交大學城、住宅區、科學園區的中油新竹油庫，30日終於停止供油廢庫，並在行政院長賴清德的見證下，發出最後1輛油罐車後，正式走入歷史，即日起並將迎新科技園區的到來。

為了中油新竹油庫走入歷史，中油30日也特別擴大舉辦「傳承與創新」活動，並由中油董事長戴謙主持，包括行政府院長賴清德、新竹市長林智堅、立委柯建銘以及竹科管理局長王永壯以及多位市議員、里長、民眾參加，新竹油庫並在上午10點30分開出最後1輛油罐車後，正式熄燈。

戴謙表示，位在新竹市公道五路的中油新竹油庫，是於1954年8月啟用，佔地9公頃，全盛時期有18座油槽，包括3座燃料槽、6座柴油槽和9座汽油槽，每日供油量約1800到2000公秉汽油。

新竹油庫並有數百公里輸油管線，提供航空燃油、低硫燃料油、92、95無鉛汽油及柴油，並擔任北油中輸（桃園煉油廠至台中港油庫）的任務，為配合地方發展、都市計畫變更，逐步縮小營運規模，並決定在2017年底關閉。

市府指出，因油庫比鄰住宅區、大學城、商業區與科技聚落，居民廢庫聲浪從未停歇，在市長林智堅、民進黨立院總召柯建銘的積極奔走下，2016年起油庫縮減供油規模，2017年3月停止柴油儲存灌發，共停用9個油槽，近期獲中油同意廢除新竹油庫，並得到行政院長賴清德支持，中央與地方終於合力完成不可能的任務。

林智堅表示，未來中油的9公頃土地加上與台肥的19公頃，將一同轉型為「竹科X基地」，推動「1園區2廊帶3支箭」產業政策，打造下1個世代創新科技廊帶。

賴清德則指出，首先他要感謝中油同仁，新竹油庫服務桃竹苗民眾已超過1甲子時間，不僅服務地區鄉親需求，也帶動經濟發展，功在台灣，但今天並非功成身退，而是開啟另1扇門迎向未來。

他說， 中油新竹油庫固然在經濟上繳出漂亮的成績單，但不諱言對居民生活也有某種程度影響，在國家不斷進步，國人對生活品質要求不斷提升的當下，附近居民希望它搬遷是必然的事實。但這麼多年來，今天有辦法有夢成真，除了柯總召不斷的奔走，及中油人願意協助此願景之外，也要肯定市長林智堅的務實積極作風。

(中時)