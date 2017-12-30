吳念真、謝里法榮獲第37屆行政院文化獎

2017年12月30日 13:34 旺報 李怡芸

第37屆行政院文化獎今日公布，由導演吳念真（本名吳文欽）與畫家謝里法（本名謝理發）獲選。

得獎人吳念真，與小野等人於80年代合作推動台灣新浪潮電影運動，其所撰寫之電影劇本，亦深受好評，入圍金馬獎11次，並5次獲得金馬獎最佳劇本獎（含原著及改編），重要作品如《老莫的第二個春天》、《父子關係》、《無言的山丘》等。擔任電影導演所拍攝的《多桑》曾於1994年新加坡影展、希臘鐵撒隆尼卡影展、義大利都靈影展等國際影展中獲獎。

2001年起，吳念真先生加入綠光劇團，負責編導及藝術監督工作，創作舞台劇《人間條件》系列1至6部，成為票房歷久不衰的國民舞台劇，近年更推動造福偏鄉兒童的「快樂學習協會」，持續推廣偏鄉教育及文化，在個人創作之外，透過社會關懷更擴展了藝術文化的社會價值。

得獎人謝里法，早年曾加入由劉國松先生創辦的五月畫會，1964年旅居法國巴黎學習雕塑，1968年至美國紐約學習藝術理論與藝術史，創作不懈，迄今仍於台灣、美國舉辦個展或聯展。除了個人藝術成就之外，謝里法透過寫作介紹西方美術思潮到臺灣，後持續關注台灣本土美術發展。

謝里法撰寫的《日據時代台灣美術運動史》曾獲得巫永福評論獎，為研究日治時期台灣美術發展之重要研究著作；1980年代撰寫《台灣出土人物誌》，重新發掘陳澄波等人對臺灣藝文界的影響，引起讀者關注台灣本土藝文前輩之貢獻；後又召集《台灣美術地方發展史全集》20冊的編纂工作，從地方觀點寫台灣史，對台灣美術史發展產生深遠影響。

行政院文化獎得主將可得文化奨章、證書及新台幣100萬元，並由行政院院長頒受文化獎章。文化部長鄭麗君則在第一時間致電向2位得獎人道賀，並表示2位得獎人在個人藝術創作及社會文化關懷皆有傑出表現及卓越貢獻。

(旺報)