談婦聯會案憶亡父 雷倩：活著才有希望

婦聯會主委雷倩。 （鄭任南攝）

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婦聯會昨與內政部、黨產會簽署行政契約備忘錄，紛擾5個月的婦聯會案畫下句點。婦聯會主委雷倩今凌晨在臉書分享心路歷程表示，有朋友勸她別淌婦聯會的渾水，但她認為這非渾水；更想起父親（雷學明）當年陷拉法葉冤案，為清白與榮譽不屈不撓奮鬥，最終獲判無罪，讓她深刻體驗到活著才有希望的道理。

雷倩重申，婦聯會面對的挑戰，不只是外界熟知的黨產條例（即「附隨組織」爭議），還有本月初立法院才通過的「促轉條例」以及《政黨法》；三者均賦予政府強制婦聯會轉型的權力，而時間規定最明確的，是在政黨法裡的「兩年內」。

換言之，婦聯會不可能以政治團體的現狀永續存在，必須積極尋找新法規環境下的轉型方案。

雷倩表示，有朋友勸她不要淌婦聯會的渾水，也有人臆測她為什麼要淌婦聯會的渾水，但她的答案很簡單，「因為婦聯會不是渾水」！

她指出，過去一年多，婦聯會彷彿刀俎上的魚肉，在來自黨產會與立法院的新聞渲染之下，被抹黑為封建的「官夫人俱樂部」。但自從一個多月前她進入常委會參與協商，所接觸的，是經歷過風雨飄搖見多識廣的常委媽媽們，認真負責堅守崗位的工作人員，還有一群又一群熱情愛國的婦聯姊妹。

雷倩說，當年她父親陷拉法葉冤案，為清白與榮譽不屈不撓奮鬥，從被羈押禁見，到最終一審獲判「均無罪」定讞，前後歷時13年，且因事證涉及國家機密，法院審理無法對外公開，至今仍不能擺脫有心人的污衊。

這過程她全程陪同，深刻體會活著才有希望的硬道理，面對各種誤解與惡意攻訐，她因以父親為榮，也學會忍辱負重不以為苦。如今面對婦聯會的挑戰，她心情竟奇妙的相似。

雷倩強調，簽下備忘錄，只是組織轉型的開始；如果會員大會與各個董事會通過簽署行政契約，未來半年，婦聯會必須維持獨立與主導性，在掌握的2/3席次提出漂亮名單，華麗轉身為新的公益基金會；以期儘速讓婦聯會擺脫「渾水」的標籤，回復原本公益與公義的榮光。

(中時)

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