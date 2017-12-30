SBL》不被傷痛擊垮 陳順詳走過15年充滿感謝

陳順詳本季才剛成為SBL史上第4位4000分先生。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

身為SBL「15朝元老」之一的台銀當家射手陳順詳，回顧自己當前心情，向來很會說話的他，強調就跟每個求學階段的最後1年一樣，內心充滿回憶與感激，更讓人訝異的是，他竟說：「別懷疑！我到現在還記得首次打SBL場景。」

「我還記得那時坐在學長『玉米』楊玉明的綠色March車內，當車快開進白館(台北體院體育館)，我還問玉米他會不會緊張，」陳順詳說，「我自己當時都快緊張死了，雖然那場我沒打，只在板凳席上觀戰，卻讓我印象相當深刻。」

其實走過15個年頭，陳順詳身上包含腳踝、膝蓋與腰部等部位，都已進行過手術，就算不斷經歷傷痛折磨，但他卻從未放棄過打球的念頭，本季傷癒復出後，場均11分、2.6助攻與2.3籃板，表現簡直就跟沒傷一樣勇猛。

「我只是運氣好！今年剛好碰上韋哥(台銀總教練韋陳明)回來，他很了解我的狀況，除了讓我上場時間很有彈性，更讓我之前可以專心復健，」陳順詳說，「多虧韋哥站我這邊，還有公司一路以來的支持，除了感謝還是感謝！」

難道經歷這麼多的傷痛，陳順詳真的從沒想過放棄嗎？答案是肯定的，陳順詳表示，其實好幾次受傷都想退役了，甚至今年腰部動刀，一度還想要求體能訓練員無須做完全部療程，只要回到他可以過基本生活的身體狀態就好。

「其實我每天起床，都感覺腰痠背痛很想放棄，但回想自己都打這麼久了，為何不堅持下去呢？」陳順詳說，「我不想做出未來會讓自己後悔的事情，反正就是盡全力打下去，免得日後自己後悔，所以我才繼續留在場上拚戰。」

除了透露退役後很想轉調家鄉桃園分行上班，陳順詳堅持不肯給出明確的退役時間，「我想家人在這階段很重要，我想給自己小孩寫1本籃球回憶書，這本書就是我的打球史，在我決定退休前，我仍會全力繼續寫下去！」

(中時電子報)

NBA》字母哥絕殺爆扣 公鹿中止雷… NBA》魔獸肆虐！黃蜂爆冷作客擊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。