SBL》不被傷痛擊垮 陳順詳走過15年充滿感謝

2017年12月30日 13:22 中時電子報 黃及人

身為SBL「15朝元老」之一的台銀當家射手陳順詳，回顧自己當前心情，向來很會說話的他，強調就跟每個求學階段的最後1年一樣，內心充滿回憶與感激，更讓人訝異的是，他竟說：「別懷疑！我到現在還記得首次打SBL場景。」

「我還記得那時坐在學長『玉米』楊玉明的綠色March車內，當車快開進白館(台北體院體育館)，我還問玉米他會不會緊張，」陳順詳說，「我自己當時都快緊張死了，雖然那場我沒打，只在板凳席上觀戰，卻讓我印象相當深刻。」

其實走過15個年頭，陳順詳身上包含腳踝、膝蓋與腰部等部位，都已進行過手術，就算不斷經歷傷痛折磨，但他卻從未放棄過打球的念頭，本季傷癒復出後，場均11分、2.6助攻與2.3籃板，表現簡直就跟沒傷一樣勇猛。

「我只是運氣好！今年剛好碰上韋哥(台銀總教練韋陳明)回來，他很了解我的狀況，除了讓我上場時間很有彈性，更讓我之前可以專心復健，」陳順詳說，「多虧韋哥站我這邊，還有公司一路以來的支持，除了感謝還是感謝！」

難道經歷這麼多的傷痛，陳順詳真的從沒想過放棄嗎？答案是肯定的，陳順詳表示，其實好幾次受傷都想退役了，甚至今年腰部動刀，一度還想要求體能訓練員無須做完全部療程，只要回到他可以過基本生活的身體狀態就好。

「其實我每天起床，都感覺腰痠背痛很想放棄，但回想自己都打這麼久了，為何不堅持下去呢？」陳順詳說，「我不想做出未來會讓自己後悔的事情，反正就是盡全力打下去，免得日後自己後悔，所以我才繼續留在場上拚戰。」

除了透露退役後很想轉調家鄉桃園分行上班，陳順詳堅持不肯給出明確的退役時間，「我想家人在這階段很重要，我想給自己小孩寫1本籃球回憶書，這本書就是我的打球史，在我決定退休前，我仍會全力繼續寫下去！」

(中時電子報)