黃智賢：民進黨的陽謀 把婦聯會變民進黨附隨組織

圖為婦聯會大樓碑文。(圖/本報系資料)

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中時電子報

政治評論家黃智賢在臉書撰寫「民進黨的陽謀:把婦聯會變成民進黨的附隨組織」一文，並表示婦聯會一群老太太們，怎麼受得了民進黨如狼似虎，尖刀威嚇。「果然，行政院撤換辜嚴倬雲以後，婦聯會立刻乖順屈服，要跟內政部簽約投降了」。

黃智賢指出，當初內政部要脅婦聯會時，辜嚴倬雲寧願捐出100%資產給國家，一塊錢不留。「人家要把資產通通捐給國家，內政部憑什麼不接受？為什麼硬要留10%，約三四十億資產在婦聯會？你想幹什麼？」

黃智賢表示，協商破局、辜嚴倬雲被內政部掃地出門，就是因為內政部硬要婦聯會留10%資產，不要全部捐給國家。因為辜嚴倬雲不受威嚇，不接受民進黨指派董事。「這難道不是因為，錢捐給國家，就不能當作民進黨政府的私房錢 ?因為，你內政部要把錢留在婦聯會，然後你指派董事。假裝是民間組織，但是受你民進黨政府操縱」。

黃智賢說因為內政部捨不得婦聯會這塊肥肉，要把髒手伸進婦聯會好好擺弄，讓婦聯會變成民進黨的附隨組織。順便立一個樣板，將來的民間組織，不聽話的都比照辦理。

「內政部和黨產會憑什麼黑箱協商?憑什麼黑箱決定，要怎麼對付，何時對付婦聯會?」黃智賢說，這是一個無法無天的強盜集團，「對付一群手無寸鐵，七老八十的老太太們。強奪民產，栽贓嫁禍，把忠心耿耿的管家，掃地出門。剩下的，就容易了」。

黃智賢臉書全文：

民進黨的陽謀: 把婦聯會變成民進黨的附隨組織

婦聯會一群老太太們，怎麼受得了民進黨如狼似虎，尖刀威嚇。

果然，行政院撤換辜嚴倬雲以後，婦聯會立刻乖順屈服，要跟內政部簽約投降了。

我只想問:

1

當初你內政部要脅婦聯會時，辜嚴倬雲寧願捐出100%資產給國家，一塊錢不留。

人家要把資產通通捐給國家，內政部憑什麼不接受 ?

為什麼硬要留10%，約三四十億資產在婦聯會 ?

你想幹什麼 ?

2

協商破局，辜嚴倬雲被內政部掃地出門，就是因為內政部硬要婦聯會留10%資產，不要全部捐給國家。

因為辜嚴倬雲不受威嚇，不接受民進黨指派董事。

這難道不是因為，錢捐給國家，就不能當作民進黨政府的私房錢 ?

因為，你內政部要把錢留在婦聯會，然後你指派董事。

假裝是民間組織，但是受你民進黨政府操縱。

因為，你捨不得婦聯會這塊肥肉，要把髒手伸進婦聯會。

好好擺弄。

讓婦聯會變成民進黨的附隨組織。

順便，立一個樣板。

將來的民間組織，不聽話的都比照辦理。

看大家怕不怕 !

3

內政部和黨產會憑什麼黑箱協商?

憑什麼黑箱決定，要怎麼對付，何時對付婦聯會 ?

這是一個無法無天的強盜集團。

對付一群手無寸鐵，七老八十的老太太們。

強奪民產，栽贓嫁禍，把忠心耿耿的管家，掃地出門。

剩下的，就容易了。

THE END

(中時電子報)

文章來源：黃智賢世界臉書

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