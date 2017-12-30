「不要香菜T」落伍了！這家店菜單直接「多一格」

2017年12月30日 13:46 中時電子報 莊楚雯

有些人喜歡吃香菜，但有些人對香菜的味道厭惡至極。偏偏台灣小吃最常在食物上桌前加上這一味，讓顧客需要不停提醒老闆「不要加香菜」！甚至出現「不要香菜T恤」和「不要香菜印章」。最近還有一家小吃店菜單直接多一格「不要香菜」選項，不少討厭香菜的人大喊「這菜單真的很棒，是討厭香菜人的福音」！

讓消費者劃記「不要香菜」或「不要九層塔」(圖/翻攝自視網膜 Retina臉書)

日前《眼球中央電視台》主播「視網膜」，在臉書上分享一張小吃店菜單，表示:「這種菜單真的值得嘉許，應該立法讓不要香菜成為菜單規範！」仔細一看，原來是店家的菜單特別增加兩欄格子，讓消費者可以直接劃記「不要香菜」或是「不要九層塔」。菜單邊邊更貼心加上一句「不加香菜或九層塔請打X」，明確的標示及客製化的菜單，網友感動「發明這菜單的可以得諾貝爾獎了」。

這家「貼心菜單」店是位於台北市文山區景美夜市內的「聰明油飯」，不僅油飯好吃，還有聰明的頭腦，網友直誇：「聰明油飯的老闆果然比較聰明！」、「希望蔥與薑也能跟進」、「這種菜單真的值得推廣」、「要支持模範店家」，也有網友認為：「可以畫+號加量嗎」、「我只注意到物價....好便宜喔」。

(中時電子報)