中南美外籍生愛台灣 學中文力拼工作機會

大同大學通識教育中心教授陳淑敏(左1)開設「終身學習知能與實務課程」，邀請來自中南美的外籍學生，分享在台求學經驗。（李侑珊攝）

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旺報

教育部於今年高度倡議大學生的全球移動力，各大學因此開設相應的課程、方案與活動，大同大學通識教育中心教授陳淑敏開設「終身學習知能與實務課程」，融入對國際學習主題，特別不從歐美等高教強國來邀請留學生，因此找來中南美洲學生分享，增加台灣學生對國際的認識，一名宏都拉斯生直說，學會中文，能帶來更多、更好的工作機會，他希望未來可以在ASUS任職。

陳淑敏近日在「終身學習知能與實務課程」中，邀請多位來自銘傳大學的中南美洲留學生，並且都是外交部台灣獎學金的受獎學生，分享在台求學經驗；來自瓜地馬拉的官珮君，為銘傳大學大四生，她的父親為台灣人，母親則來自瓜地馬拉，作為混血兒的她，距離上一次來台灣只有4歲，對台灣的認識不夠，因此希望利用來台讀大學的機會，好好認識「爸爸的家鄉」，並學習中文，爭取更多且更好的工作、求學機會。

官珮君提到，在瓜地馬拉，接受教育並不容易，許多孩子年幼時，便要投入農田工作，但台灣教育品質好，且人人都有學習的機會，讓她格外珍惜，而能夠說著一口流利中文的她，也勇於接受在台灣的各種挑戰，還在補習班擔任英文老師。

談起對台灣的印象，官珮君笑著說，「第一次來台灣，覺得最酷的就是有便利商店！」不只生活機能非常方便，台灣的治安也非常好，「在瓜地馬拉，我們都不敢拿著錢包在路上走，但是在台灣的夜市，常常看到民眾直接把錢包拿在手上，覺得很有趣！」

來自帛琉的烏提摩，目前則是銘傳大學的碩士生；他說，帛琉只有2萬人，教育資源不多，若想讀大學，多半的帛琉青年都希望能前往美國，但美國的大學學費太貴，他輾轉得知台灣外交部提供學金可申請，也想要學習中文，「我喜歡台灣，也希望以後能留在這裡工作」，他說。

另一名來自宏都拉斯的賈斯托，同樣也是銘傳大學碩士生，在17歲的年紀裡，他就隻身前來台灣，過程中也感到壓力和辛苦，但是都克服了，他認為台灣學生一定也做得到。

談起為何到台灣就學，賈斯托直說：「我來台灣學中文，是因為喜歡台灣的文化」，同時也認為，學會中文，能夠帶給他更好的工作機會，他對台灣電腦品牌ASUS情有獨鍾，希望未來有機會能夠前往這間公司任職。

(旺報)

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