構圖太完美？ 正妹攝影師：群交趴假的！

針對鬧的沸沸揚揚的群交事件，攝影師星光奈奈分析照片指出，「群交趴是假的」。(翻攝自臉書)

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中時電子報

6女戰7男群交事件鬧得滿城風雨，日前PTT鄉民紛紛求512張不雅照，引爆上車之亂。美女攝影師星光奈奈卻持不同看法，分析照片構圖及擺設玄機，她認為一切只是攝影師的圖文創作，並非真的群交趴。

星光奈奈分析3名裸女背對鏡頭的照片，中間女子屁股及雙腿擺放呈現三角型，左邊女子則是雙腿併攏呈現倒V三角，左右兩女的高度又正好對稱。她直言，「這個就創作啊，你以為她們就會構圖這麼完美是不是？」

另外，照片裡擺放歌單、遙控器及衛生紙，星光奈奈也說其中暗藏玄機，「因為這樣看起來才會像是群交，如果這些東西沒有，只是一般的外拍。」她分享拍3人構圖的難處，攝影師必須不斷喬位置和角度，她質疑，「這中間嗨的點在哪裡？」

至於其中一個女主角和其他男人發生關係時，男朋友訊息突然傳來，星光奈奈也說，攝影師之所以特寫對話截圖，一併拍入衛生紙是為「增加真實性」。對於引發熱議的群交事件，星光奈奈認為從頭到尾都是攝影師的圖文創作，她的看法也掀起網友熱烈討論。

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(中時電子報)

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