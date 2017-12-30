護照出包 苦苓心疼民脂民膏：不能將就著用嗎？

苦苓問被印錯的護照為何不能將就使用。（圖／中時資料照片；中央社）

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中時電子報
苦苓心疼民脂民膏被浪費。（圖／取自苦苓臉書）

外交部所發行的第二代晶片護照日前大出包，內頁底圖誤植成美國機場圖樣，領務局之後決定全面回收已印好的20萬本，約8千多萬的成本也確定泡湯，對此，知名作家苦苓在臉書發表不一樣的意見，他心疼民脂民膏被浪費，反問：「大家將就著用這本有個小缺點的護照好嗎？」

承認第二代晶片護照出錯後，領務局宣布將全面回收第一批成本約8千多萬的新版護照，今據《中央社》報導，根據桃園國際機場所提供的新照片，中央印製廠將重新設計完成圖樣，預計明年2月上旬能發行正確版的新版護照。

然對於這8千多萬的損失可能得交由全民埋單，作家苦苓在臉書上無奈問：「護照印錯一個機場，不會影響使用功能，有必要非重印不可嗎？」提議為何不能省下這筆近9千萬的費用，做其他更有益的事，「大家將就著用這本有個小缺點的護照好嗎？那都是民脂民膏呀！」

對此，網友回應：「這有關國格..沒辦法省..但可以找出錯誤來源..要求廠商或公務員賠償...若是公務員出錯..則須連帶賠償..」、「但是，國家的門面，和國人的護照，這樣的錯誤，也許就要常常放在身邊，很變很奇怪。其實，錯誤的版本，一般大眾，也許，沒有仔細看，也許不會太在意。但是，對於有身分地位的影星和外交人員，出入境在他國，則會貽笑大方」、「大師所言讚~可惜不是大師當選總統」，苦苓則逗趣回：「我如果當總統沒別的本事，保證三個月內『亡國』」。

(中時電子報)

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