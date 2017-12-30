超佛心老闆 工作一年薪水加4成又送I8 plus

2017年12月30日 14:03 中時電子報 周鎮宇

網友到香港工作，一年加薪4成(翻攝dcard)

2018年即將到來，有網友在網路上PO文稱讚自家老闆出手超級大方，他到香港工作1年3個月，薪水就調漲3次，漲幅高達4成，在昨(29日)全公司還收到一人一支iphone 8 PLUS，讓他相當驚喜，也直呼感覺找到不錯的工作了。

有位網友在《Dcard》發文，：「是這樣的...我進公司已經一年又三個月，剛進公司三個月，加了一次薪水，然後滿一年又加了兩次薪水(三天加兩次)，跟一開始的薪水比多了40%。」

除了薪水外，網友指出，最狂的是，有天大家一起吃午餐聊到iphone 出了8，老闆就說，新年送大家每人一台，原本想說只是說說的，沒想到29日真的收到人手一台I PHONE 8 +，感覺真的找到不錯的工作。

許多網友都爭相詢問還有職缺嗎？，並詢問到底在做什麼的？，他回應：「因為我們公司目前接的項目都屬於政府項目，生意額每年都有過億的港幣，6月的時候有一個地盤接近完工，老闆有先發每人$5000港幣(約新台幣19098元)的獎金，然後11月我們用3個月準備時間考到一個正常要一年才考到的牌照，所以說要獎勵一下我們。」

他也提到，老闆常說一句就是所有功勞都是大家一齊努力才會成功的，不能單靠一個人。

(中時電子報)