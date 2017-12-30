賊計狀元才 成都小偷超強年終總結爆紅

成都警方29日凌晨在居民小區逮捕一名竊賊。（圖／新浪微博@成都這點事）

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到了年終，小偷也要改變思想與工作作風，努力衝業績。（圖／新浪微博@成都這點事）

年終到了，各行各業都要衝業績，連當小偷的也不例外？！但是要能像成都這名小偷那樣為自已製作年終總結檢討，絕非等閒之輩，筆記中除有警局與作案周邊踩點繪圖外，還以「戰略指導要求」來警惕自已「改正懶散作風，不好逸惡勞！」其內容紮實、用語水準直追官場施政報告，真可以做為從事正常行業人士的年終檢討範本。

據新浪微博@成都這點事報導，成都警方是在29日凌晨在一小型社區中逮捕一名小偷，從他身上找到一本小筆記本，筆記裡有作案區域街道及派出所位置繪圖、交通工具與動線規劃，圖示清晰明瞭，顯示嫌犯心思細密、行事謹慎。

更令警方驚奇的是除了做案踩點繪圖之外，還有文字敘述的「戰略指導」與工作檢討，用語與地方官員的年度工作報告極為類似，顯示小偷平日努力吸收知識，連媒體上的官式用語都已成為個人思考模式。

被逮撼的成都小偷所繪製的做案區域示意圖與動線規劃。（圖／新浪微博@成都這點事）
成都小偷筆記上的年終總結寫滿了工作指導原則與自我激勵的文字，令警方大為驚奇，網路上也熱烈討論。（圖／新浪微博@成都這點事）

小偷在筆記上記載：「做案成功後，視案值大小，採取不同做法。如果案值大，謹記，走為上策。快速逃離，隱蔽逃離，遠處逃離。」

筆記上接著寫：「摒棄自己對自己『既要馬兒跑，又要馬兒不吃草』的戰略指導要求，也要改正自己『三天打魚、兩天打網』式的懶散作風，不好逸惡勞。」

這份總結最後說，「現階段，將能偷到，能跑掉作為主要目標。先考慮將錢拿到手，至於長遠的安全問題交給以後解決。」

大陸職場上許多單位都要有寫年終總結的傳統，職場員工常視為苦差。竊賊的年終總結筆記不僅讓警方大為驚奇，也快速在網路上傳開。網民們連連稱奇，形容是「字字扎心」，真是360行，行行出狀元。

(中時電子報)

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