童綜合醫院新院長交接 承先啟後邁向新未來

2017年12月30日 14:12 中時 陳世宗

卸任院長張子明（左）將印信交給新任院長李三剛（右），由副董事長童瑞龍（中）監交。（陳世宗翻攝）

台中童綜合醫院30日舉行新、舊任院長交接典禮，第四任院長張子明教授卸任，由原策略長李三剛教授接任童綜合醫院第五任院長。副董事長童瑞龍說，該院秉持著「尊重生命、促進健康」的使命，為國內民眾與國際患者服務，在醫療領域持續創新、精進技術。

童醫院新舊任院長印信交接，在與會來賓300多人見證下進行，共同祝福童綜合醫院在新任院長帶領下，開啟新的里程碑，讓醫院持續茁壯；醫院也準備了一件典雅的脫胎漆器藝術品致贈張子明教授，用以「明將功耀童」來感謝張教授多年來對於醫院的奉獻與辛勞。

新任院長李三剛教授具備豐富的學經歷，曾擔任台中榮民總醫院院長，擁有多年醫院管理經驗，童綜合醫院將在李三剛院長卓越的領導下，持續發展以病人為中心的醫療技術與服務，為國內外民眾帶來更好的優質照護。

李三剛致詞時說，感謝童醫院賦予院長一職，期許自己能以創新為目標，持續地將童醫院推向國際，承先啟後，以誠懇謙卑的心情迎接每一個新的挑戰，希望童醫院各崗位同仁多加支持。

童醫院副董事長童瑞龍說，該院自1971年創院以來，由創院長奠定良好基礎，並且在每任院長的帶領下，秉持著「尊重生命、促進健康」的使命，為國內民眾與國際患者服務，在醫療領域持續創新、精進技術。

第四、五任院長交接典禮圓滿結束，童綜合醫院也將持續專業醫療服務民眾，並培養更多優秀的醫事人員，迎接嶄新的未來。

(中時)