《Dr.說》月經老是不順 竟可能是骨盆歪斜

2017年12月31日 10:00 中時電子報 明悅中醫診所中醫師林川祥

功能性月經不調的元凶可能來自於脊椎與骨盆的錯位、不正，導致月經週期不規律、經痛以及經來腰痠，要解決生理期之各種症狀，必須從根本的問題著手，就是使歪斜、錯位的骨盆徹底矯正復位，讓骨盆腔內的器官恢復正常運作，生理期自然就會順暢。

骨盆腔內佈滿副交感神經鏈，這些交感神經鏈支配腸胃蠕動、泌尿生殖系統的生理等功能，很多看似無關的症狀，如經痛、便祕等問題，在矯正骨盆後也可能同時獲得改善。

腰椎：通往子宮、卵巢的神經是從第一腰椎到第四腰椎發出的，若腰椎因外力撞擊或長期姿勢不正等因素發生關節錯位及磨損、骨化增生，而壓迫到神經根就會出現周邊神經功能紊亂，而導致經間腰痠及諸多月經問題。

薦椎：很多女性患者不慎跌傷屁股，而引起的薦椎及尾椎旋轉錯位，引發尾骶作痛，但經常受到忽略，時間久了可能造成子宮後傾，使得每逢經期時月經淋漓不盡。

中醫治療疾病強調的是整體觀，除了內服藥物治療以外，身體骨架結構異常與否也是我們治療考慮的重點之一，假如單純服用了很多藥物，而療效達不到預期的話，建議找醫師檢查一下腰椎及薦椎，因為腰椎及薦椎關節引起的月經不調，只要將錯位的關節矯正復位就能解決問題了。

在脊骨矯治時會請患者身體放鬆平趴在床上，由專業中醫師從下背的後上髂棘開始檢查兩側骨盆是否有旋轉錯位的問題，以及兩腳內踝處是否有高低落差，矯治的同時會針對錯位的腰薦椎做手法調整，改善骨盆的不端正。

(中時電子報)