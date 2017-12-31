祖孫三代全染重病 植物人爺奇蹟甦醒卻喊絕食：先救孫女！

2017年12月31日 07:00 中時電子報 王家禕

爺爺劉雨與孫女劉伊娜相對痛哭。（圖取自騰訊網）

劉峻嶺抱著女兒，自責落淚。（圖取自騰訊網）

中國河南省57歲的農民劉雨，他的孫女劉伊娜出生後第四天便被確診為先天性血管瘤，之後病情還加重，導致煙霧病。全家為了籌劉伊娜的醫藥費，努力工作。然而，現實的情況卻愈加惡劣、禍不單行。

去年12月，一直在工地打工的爺爺劉雨，因為糖尿病誘發急性腦梗塞住院，幾乎成了植物人。一家子為了照顧爺爺劉雨以及孫女劉伊娜，還要為錢煩惱，蠟燭多頭燒。

劉雨之後奇蹟似地甦醒，病況逐漸穩定。但在得知自己的病幾近花光家裡的錢，還耽誤了孫女治病，開始絕食，每天在醫院看著孫女的照片落淚。

今年5月，劉雨的兒子劉峻嶺確診罹患甲狀腺癌。為了不讓家人擔心，偷偷去醫院做了腫瘤切除手術，獨自面對手術。術後因為沒錢，加上家裡還有病人要照顧，20天的住院期只住了10天就匆匆回去。

如今，劉伊娜的血管瘤已經擴展到咽部，早就該動手術了；但因為錢都拿去治療爺爺的病情，劉伊娜只能繼續等著。她如今已經是第9次住院，熬過一次次手術治療，殘忍的是，病魔也跟著劉伊娜在增長。

劉峻嶺說，每次聽到女兒談到想和其他小朋友一樣漂亮，便忍不住流淚。劉伊娜的病需要長期治療及多次手術才有可能痊癒。劉峻嶺自責說，因為他這個爸爸沒本事，才害女兒的病被耽誤。擔心之餘，劉峻嶺還要小心翼翼隱瞞自己的癌症，偷偷回診、偷偷吃藥。

(中時電子報)