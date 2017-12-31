《全球星期人物》森永製菓豪門千金 日本第一夫人安倍昭惠

2017年12月31日 08:31 中時電子報 李靖棠

除了檯面上硬梆梆的政治外交角力，夫人外交一向是各國互訪時的另類「嬌點」。打從美國總統川普（Donald Trump）當選後，每回出訪，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）永遠是各國媒體的焦點，往往也因此點燃夫人之間的比較戰火。其中，性格外向活潑、且出生豪門世家的日本首相夫人安倍昭惠（Akie Abe），不僅在兩次訪問中被媒體大做比較，也多次因為各種事件與醜聞，讓她的知名度始終維持不減。

「まさか結婚するとは…」昭恵さんが安倍首相との馴れ初めを語る/神奈川新聞（カナロコ）

現年55歲的安倍昭惠，婚前本姓松崎，是知名食品大廠森永製菓株式會社的千金。父親松崎昭雄是前任社長、祖父是第3任社長，曾祖父更是該公司的創始人。財團千金出身的她，聖心女子專門學校畢業後，進入最大的廣告公司-電通任職，後與出身政治世家的安倍晉三（Shinzo Abe）結識，兩人於1987年6月登記結婚。作為政治人物的妻子，安倍昭惠曾多次以身體健康為由，想勸退丈夫從政壇引退，但都被安倍晉三嚴詞拒絕。

日本首相安倍晉三（圖左）與妻子安倍昭惠（圖右）。（圖/美聯社）

安倍晉三（圖中央）與安倍昭惠（圖右）夫婦訪問印度，與總理莫迪（圖左）會面。（圖/美聯社）

與歷來沉默的首相夫人們不同，擁有立教大學（Rikkyo University）碩士學位的安倍昭惠，對於丈夫的許多政策也很有自己的觀點和看法，包含前幾年爭議頗大的新消費稅率、跨太平洋夥伴協議（TPP）和核能政策。她更曾公開向媒體表示，自己相當不認同調高稅率的作法，也曾勸阻丈夫放棄該法案。並在2014年出任社會貢獻支援財團理事長一職，主管日本當地的社會福利與青少年教育。

赴美訪問的日本首相夫人安倍昭惠（圖右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（圖左）參訪佛州的日式庭園。（圖/美聯社）

2015年訪問白宮的安倍昭惠（圖左）與當時的第一夫人蜜雪兒（圖右），兩人互動相當密切。（圖/美聯社）

由於丈夫的政治野心，讓安倍昭惠的生活始終被攤在陽光給眾人細細檢視，使她倍受壓力。2006年曾架設部落格「安倍昭恵的Smile Talk」，藉此介紹她與安倍的理念與生活，卻反被對手攻擊，文章內容滿是炫耀其優渥生活而被迫關閉。2012年開設一間居酒屋，擔任老闆娘的安倍昭惠從外到內親力親為，端盤、擦桌、掃地、收款等，此一看似親民之舉，卻又成為對手攻擊的把柄，認為她有失體統而無法認同，讓她一度遭到內外龐大壓力。

與中學女孩相談甚歡的安倍昭惠（圖中央）。（圖/新華社）

安倍晉三（圖左二）與夫人安倍昭惠（圖左）訪問英國，與當時的首相布萊爾（圖右）和夫人雪莉（圖右二）合影。（圖/美聯社）

與丈夫結縭30年，安倍昭惠與安倍晉三兩人至今並無子女，喜愛韓劇的她，最愛的電視劇正是當年爆紅的《冬日戀歌》，她更是劇中兩名男主角裴勇俊和朴龍河的「超級粉絲」。嫁入安倍家後，除了外部的壓力，恐怕最大的壓力來自於婆婆安倍洋子。一手栽培並將安倍晉三推上首相大位的母親，在婚後婆媳長年因為沒孩子一事而起衝突，而傳統強勢的婆婆，更看不慣作風自由且不拘小節的安倍昭惠，日媒更傳聞，在家中經常因為小事而爭吵，也讓人看見豪門內部不容易的一面。

與過往日本首相夫人不同，安倍昭惠對時事很敢發言。（圖/美聯社）

但近幾年與夫妻兩人牽扯上的醜聞，卻是更嚴重的社會案件，像是森友學園低價購入土地弊案，安倍昭惠出任該校新校區「名譽校長」一職，讓安倍晉三的名譽大大掃地；而日前更被網友翻舊帳，指稱她在1月份才上傳一張半身裸男照在個人的社群媒體，被大批網友砲轟愚蠢，認為她又一次在扯丈夫後腿。也讓這位自由派的第一夫人，逐漸成為外界眼中，極具爭議的一位焦點人物。

(中時電子報)