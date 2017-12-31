女貪官花公款整型 有人年過半百貌似28

2017年12月31日 08:31 中時電子報 張達智

劉光明。（取自華人百科）

愛美是女人天性，就連女性官員也不例外。大陸甚至有女性官員挪用高達3600萬元的公款整容；還有人靠著美貌「火箭式升官」，明明年過半百但看起來像27、28歲。

大陸《央視》近日盤點女貪官案件，其中江蘇省高郵市農委原現金會計柏玲去年被揭發挪用高達1051萬元人民幣（約新台幣4730萬元）的公款，其中逾800萬元（約新台幣3600萬元）竟用於美容消費。最終她被判處有期徒刑13年6個月，罰款人民幣200萬元。

而最有名的女貪官，當然是有「鞍山最美女屁股」之稱的劉光明。劉光明最高官職是遼寧鞍山市國稅局局長，她為了色誘官員，前後花了約500萬元人民幣去香港等地整容，其中光是臀部的整形費就高達50萬元人民幣，讓她年過半百，看上去仍像27、28歲的姑娘。

靠著「美貌」，劉光明「火箭式升職」，短短幾年就從一名普通的稅務員變成鞍山國稅局局長。根據調查，劉光明把持下的遼寧鞍山國稅局，每年短收金額至少達8至9億元人民幣。

而原湖南省建工集團原副總經理（副廳級幹部）蔣艷萍，則被稱為「最會巴結高官的女貪官」。

蔣豔萍的名言是：「男人玩女人可以不講檔次，女人玩男人就不能不講檔次了。」；「在男人當權的社會，只有懂得充分開發利用男人價值的女人，才能算是真正高明的女人。」。

這個只有初中文化程度的女人，僅用了10多年時間，從一個倉庫管理員升至副廳級的湖南省第六建築工程公司副總經理，貪污斂財達人民幣1000多萬元。

(中時電子報)